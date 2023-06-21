Пентагон переоценил стоимость военной помощи Украине более чем на шесть миллиардов долларов 21 июня, 03:55 США могут предоставить дополнительное оружие Украине (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Представительница Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в результате аудита было обнаружено, что стоимость переданной ВСУ военной помощи была завышена на 6,2 миллиарда долларов.



«Мы подтвердили, что для 2023-го финансового года окончательный расчет составляет 3,6 миллиарда долларов, а для 2022-го — 2,6 миллиарда долларов, то есть всего 6,2 миллиарда долларов», — заявила Сингх.

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Она отметила, что ошибка возникла из-за того, что Пентагон при расчетах использовал стоимость оборудования, которое должно быть поставлено на замену.

Сейчас Пентагон получил новые указания по оценке стоимости предоставленного Украине оборудования, «чтобы гарантировать, что мы используем самые точные методы учета».

LIVE: @DepPentPressSec Sabrina Singh holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/0TLRhX6OQQ — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) June 20, 2023

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки в среду, 21 июня, объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

13 июня США объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли Bradley и Stryker.