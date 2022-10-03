В Пентагоне похвалили успехи ВСУ, отметив грамотное использование западного оружия 3 октября, 02:51 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Глава Пентагона Ллойд Остин похвалил украинских защитников и защитниц, которые «изменили динамику войны» и грамотно используют западное оружие.

Об этом сообщает The Guardian.



«Украинские военные очень хорошо поработали в районе Харькова и начали двигаться дальше, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Бои в Херсонской области идут немного медленнее, но там также есть прогресс», — заявил глава Пентагона.

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Он отметил, что грамотное использование РСЗО HIMARS лишают россиян значительных возможностей на фронте.

«Дело не только в оборудовании, которое у вас есть. Дело в том, как вы используете это оборудование, как вы синхронизируете все вместе, чтобы создать эффект на поле боя, который потом может открыть новые возможности», — заявил Остин.

Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что украинские военные освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь шла о более чем 5000 военных РФ. Вскоре в ВСУ подтвердили, что защитники Украины вошли в город.

К вечеру в российском минобороны заявили, что войска РФ якобы были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».

В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Пока детальной информации от Генштаба относительно потерь врага и количества пленных в Лимане нет.