В Пентагоне похвалили успехи ВСУ, отметив грамотное использование западного оружия
Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Глава Пентагона Ллойд Остин похвалил украинских защитников и защитниц, которые «изменили динамику войны» и грамотно используют западное оружие.
Об этом сообщает The Guardian.
«Украинские военные очень хорошо поработали в районе Харькова и начали двигаться дальше, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Бои в Херсонской области идут немного медленнее, но там также есть прогресс», — заявил глава Пентагона.
Он отметил, что грамотное использование РСЗО HIMARS лишают россиян значительных возможностей на фронте.
«Дело не только в оборудовании, которое у вас есть. Дело в том, как вы используете это оборудование, как вы синхронизируете все вместе, чтобы создать эффект на поле боя, который потом может открыть новые возможности», — заявил Остин.
Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что украинские военные освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь шла о более чем 5000 военных РФ. Вскоре в ВСУ подтвердили, что защитники Украины вошли в город.
К вечеру в российском минобороны заявили, что войска РФ якобы были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».
В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.
Пока детальной информации от Генштаба относительно потерь врага и количества пленных в Лимане нет.