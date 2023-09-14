Пентагон создает новую команду в Украине для мониторинга использования помощи США — СNN 14 сентября, 05:57 Здание Посольства США в Украине (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Пентагон создает новую команду в Украине для мониторинга американской помощи Киеву в сфере безопасности, поскольку все больше законодателей-республиканцев призывают к усилению контроля за использованием денег. Об этом сообщает CNN.

Генеральный инспектор Министерства обороны заявил, что высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а до конца сентября ожидается прибытие дополнительного персонала. Персонал, который будет базироваться в посольстве США в Киеве, будет осуществлять мониторинг американской помощи, которая с начала работы администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении.

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Это будет первый случай, когда сотрудники инспекции будут находиться в Украине с момента вторжения России в феврале 2022 года, цитирует медиа слова пресс-секретаря генерального инспектора Меган Рид.

CNN добавляет, что создание новой команды происходит в критическое время для помощи Украине. Администрация Байдена недавно обратилась к Конгрессу с просьбой о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов, в том числе 13 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, поскольку президент и другие высокопоставленные чиновники администрации пообещали продолжать помощь США «столько, сколько это потребуется».

Но некоторые все более скептически настроенные республиканцы ставят вопрос о том, насколько двухпартийной является поддержка таких значительных сумм помощи. Все больше республиканцев начали ставить под сомнение целесообразность расходования миллиардов долларов в Украине и призывают к усилению контроля.



Однако не все республиканцы разделяют эти опасения, отмечает CNN и приводит слова лидера республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла, который заявил во вторник, что уже есть «беспрецедентное понимание того, как почти 30 типов западных систем вооружений и техники используются Украиной, часто вплоть до серийных номеров».



Ранее 13 сентября Макконнелл призвал однопартийцев поддержать продолжение помощи, потому что «поддержка Украины — в интересах США».

Осенью американские законодатели должны рассмотреть запрос президента США Джо Байдена на дополнительную помощь Украине. В Белом доме шансы на одобрение оценивают оптимистично.

