Хегсет инициировал ограничение механизма жалоб на домогательства и «токсичное» руководство

Хегсет начал кампанию по «очистке армии» от инициатив, которые, по его мнению, отвлекают от главной цели (Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Министр обороны США Пит Хегсет инициировал масштабную реформу, которая существенно ограничивает возможности американских военнослужащих подавать жалобы на дискриминацию, сексуальные домогательства, «токсичное» руководство и жестокое обращение.

Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно двум меморандумам, которые оказались в распоряжении издания, Хегсет меняет работу каналов подачи жалоб, в том числе через офис равных возможностей Минобороны и инспекторов различных военных служб.

Реклама

Реформы внедряются одновременно с пересмотром правил взаимодействия офицеров с подчиненными. В частности, планируется изменить определение понятий «травля» и «дедовщина». Сам министр заявил, что новая система даст командирам больше полномочий без риска «карьерных блокировок» из-за анонимных или повторных обращений.

«Больше никаких безосновательных заявлений. Никаких анонимных жалоб или блокировки карьер. Хватит ходить на цыпочках», — подчеркнул Хегсет.

Эти шаги он называет частью кампании по «очистке армии» от инициатив, которые, по его мнению, отвлекают от главной цели — ведения войны. Ранее Хегсет уже сократил программы, связанные с многообразием, и уволил ряд высокопоставленных чиновников, среди которых, как отмечает издание, было «непропорционально много темнокожих и женщин».

Также он инициировал изменения в физической подготовке, которые критики называют попыткой вытеснить женщин с боевых должностей.

«Если женщины способны выдержать эти требования — прекрасно. Если нет, то пусть будет так», — прокомментировал Хегсет.

Новая инициатива вызвала резкую реакцию среди бывших чиновников Пентагона и представителей Демократической партии в Конгрессе.

Экс-генинспектор Минобороны Роберт Сторч предостерег, что изменения окажут «сдерживающий эффект» на тех, кто хотел бы сообщать о коррупции и злоупотреблениях.

Сенатор Мейзи Хироно обвинила администрацию Дональда Трампа в подрыве механизмов подотчетности и защиты военнослужащих.

«Смягчение определения домогательств и дискриминации не делает армию сильнее. Оно подрывает доверие, заставляет жертв молчать и поощряет обидчиков», — заявила она.

Анонимные собеседники издания добавляют, что уменьшение количества надзорных механизмов сократит объем жалоб, но в то же время подавит честную обратную связь относительно токсичного руководства и боеготовности подразделений.

На днях Хегсет приказал сотням высших офицеров срочно прибыть на базу морской пехоты в Вирджинии без объяснения причин. Выступая перед ними, он раскритиковал «толстых генералов» и программы многообразия, которые, по его словам, стали причиной «десятилетий упадка армии».

Также он оправдал увольнение высокопоставленных офицеров, среди которых были темнокожий генерал и женщина-адмирал, ссылаясь на «сломанную культуру» в Вооруженных силах США.