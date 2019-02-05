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Пентагон: ИГ может возродиться в течение 6-12 месяцев без отсутствия давления на нее

Сегодня, 07:34
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EPA

Пентагон предупредил об опасности нового укрепления ИГ

Пентагон опубликовал отчет, в котором предупредил о возможности нового укрепления террористической группировки Исламское государство (ИГ).

По данным Пентагона, если давление на террористов ослабнет, то группировка, "по всей вероятности, возродится в течение 6-12 месяцев" и отвоюет часть утраченных ранее территорий, сообщает DW.

В отчете подчеркивается, что ИГ по-прежнему готова к наступлениям. Борьбу против исламистов в Сирии продолжают курдские формирования, которые зависят от поддержки международной коалиции, отметил Пентагон.

По данным ведомства, в регионе на востоке Сирии, в котором присутствовали силы США, по-прежнему находятся около двух тысяч боевиков ИГ.

Напомним, в конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГ в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.

Теги:   Исламское государство Пентагон

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