Пентагон: ИГ может возродиться в течение 6-12 месяцев без отсутствия давления на нее
Пентагон опубликовал отчет, в котором предупредил о возможности нового укрепления террористической группировки Исламское государство (ИГ).
По данным Пентагона, если давление на
террористов ослабнет, то группировка, "по всей вероятности, возродится в
течение 6-12 месяцев" и отвоюет часть утраченных ранее территорий, сообщает DW.
В отчете подчеркивается, что ИГ по-прежнему готова к наступлениям. Борьбу против исламистов в Сирии продолжают курдские формирования, которые зависят от поддержки международной коалиции, отметил Пентагон.
По данным ведомства, в регионе на востоке Сирии, в котором присутствовали силы США, по-прежнему находятся около двух тысяч боевиков ИГ.
Напомним, в конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГ в Сирии.
Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.
Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.