Национальной гвардии всех 50 американских штатов, территорий и округа Колумбия приказали сформировать «силы быстрого реагирования», которые обучены методам контроля толпы, включая использование дубинок, щитов, электрошокеров и перцовых баллонов.

Об этом говорится во внутренней директиве Пентагона, с которой ознакомилось издание The Guardian.

Меморандум подписал 8 октября генерал-майором Рональд Беркетт, директор Бюро Национальной гвардии Пентагона.

Документ устанавливает нормы численности сил быстрого реагирования, которые должны быть обучены в каждом штате. Причем, как отмечает издание, большинство штатов должны обучить 500 нацгвардейцев, что в целом составляет 23 500 военнослужащих по всей стране.

В документе указано, что Беркетт действует на основании августовского указа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который предусматривал привлечение Нацгвардии для борьбы с преступностью в Вашингтоне.

The Guardian пишет, что тот же указ обязывал министра обороны создать «постоянную силу быстрого реагирования Национальной гвардии» для быстрого развертывания по всей стране, чтобы «прекратить общественные беспорядки».

Меморандум предусматривает, что Пентагон направит военных инструкторов в каждый штат и на все территории Соединенных Штатов, вплоть до Гуама. Цель — сделать силы быстрого реагирования «операционными» до 1 января 2026 года, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что каждый штат получит по 100 комплектов снаряжения для контроля толпы. Военных будут обучать:

формировать боевые порядки для разгона толпы;

использовать дубинки во время операций;

руководить операциями по контролю толпы;

применять техники деэскалации.

Кроме этого, штаты должны ежемесячно отчитываться о ходе подготовки.

Другой документ Пентагона, датированный 24 сентября, требует создания спецбатальона военной полиции в составе Национальной гвардии округа Колумбия. Это подразделение будет «ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности в столице».

Как говорится в публикации, батальон должен набрать 50 постоянных военных в течение 90 дней, а к 2027-му — достичь полной численности.

Бывшая капитанка Корпуса морской пехоты Жанесса Голдбек, директор ветеранской организации Vet Voice Foundation, сказала, что эти действия выглядят как «попытка президента узаконить национальную милитаризованную полицию».

Она предположила, что такую силу могут использовать для вмешательства в штаты с демократическими губернаторами без их согласия, а также для ограничения явки избирателей и срыва выборов.

В худшем сценарии, говорит Голдбек, «президент может объявить чрезвычайное положение, заявить, что выборы сфальсифицированы, и, ссылаясь на „избирательное мошенничество“, приказать изъять бюллетени с избирательных участков».