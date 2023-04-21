Боевые действия в Судане: США готовятся к эвакуации своих дипломатов, привлечен Пентагон 21 апреля, 07:27 США готовятся к эвакуации своей дипломатической миссии из Судана (Фото:Abdullah Abdel Moneim/via REUTERS)

Пентагон сообщил, что задействовал дополнительные силы в Судане на случай, если потребуется эвакуация из страны американских дипломатов.

"Мы разворачиваем дополнительные силы вблизи в регионе на случай непредвиденных обстоятельств, при которых нужно будет обеспечить безопасность и, возможно, способствовать отъезду работников посольства США из Судана", - заявили в Пентагоне.

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В министерстве подчеркнули, что следят за ситуацией в Судане и планируют разные действия на случай «различных внештатных ситуаций».

Переворот в Судане начался 15 апреля. В результате боевых действий погибли более 300 человек, попытки прекращения огня не имели успеха. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуми проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.

Военные руководят Суданом после переворота в 2021 году, который положил конец соглашению о разделе власти, заключенном после свержения многолетнего диктатора Омара аль-Башира.

Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования (RSF) — вице-президенту генералу Мохаммеду Хамдану Дагало. В рамках предложенного перехода в гражданское правление RSF должны интегрироваться в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о сроках. Спор перерос в вооруженную борьбу.