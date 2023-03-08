Пентагон блокирует передачу доказательств военных преступлений РФ в Гаагский суд — NYT

8 марта, 22:47
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Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Пентагон блокирует передачу администрацией президента США Джо Байдена доказательств о зверствах России в Украине в Гаагский суд, сообщает The New York Times.

В материале говорится, что американские военачальники выступают против помощи суду в расследовании дел россиян, потому что опасаются создания прецедента, который может помочь суду привлечь к ответственности американцев. По словам официальных лиц, остальные администрации, включая спецслужбы, Государственный департамент и Министерство юстиции США, выступают за передачу доказательств суду. Отмечается, что президенту Байдену еще предстоит «найти выход из тупика».

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Речь идет о расследовании, которое главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал после вторжения России в Украину год назад. Информация включает материалы о решении российских официальных лиц намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

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В декабре Конгресс США изменил давние юридические ограничения на американскую помощь суду, позволив стране помогать в расследованиях и возможном судебном преследовании, связанном с войной в Украине. Но внутри администрации Байдена за закрытыми дверями продолжает разыгрываться политический спор о том, нужно ли это делать.

«Совет национальной безопасности созвал 3 февраля заседание „главного комитета“ на уровне кабинета министров в попытке разрешить спор, но министр обороны Ллойд Остин продолжал возражать», — говорится в материале.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон заявила, что правительство США поддерживает ряд расследований для выявления и привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за военные преступления России, в том числе через украинскую прокуратуру, ООН и Международный уголовный суд, среди прочих.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Пентагон Военные преступления РФ Ллойд Остин Война России против Украины

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