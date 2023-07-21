В Пентагоне заявили, что предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи 21 июля, 04:47 Здание Пентагона (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Заместитель спикера Министерства обороны Сабрина Сингх заявила, что США предоставят дополнительные пакеты военной помощи Украине.



«Мы продолжим предоставлять больше пакетов по мере того, как будем продвигаться дальше», — заявила Сингх.



Она отметила, что США настроены на долгосрочную поддержку Украины

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«Наше внимание сфокусировано на Украине, на том, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине в этой борьбе сейчас, и как мы можем продолжать поддерживать ее в долгосрочной перспективе», — заявила Сингх.

19 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд долларов.

Пакет помощи включает:

четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;

152-мм артиллерийские боеприпасы;

оборудование для разминирования;

ракеты TOW;

БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade;

высокоточные авиационные боеприпасы;

средства радиоэлектронной борьбы;

150 бензовозов;

115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

50 тактических машин для эвакуации техники;

оборудование для охраны портов и гаваней;

тактические защищенные системы связи;

поддержку обучения и технического обслуживания.