В Пентагоне заявили, что предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи

21 июля, 04:47
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Здание Пентагона (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Здание Пентагона (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Заместитель спикера Министерства обороны Сабрина Сингх заявила, что США предоставят дополнительные пакеты военной помощи Украине.

«Мы продолжим предоставлять больше пакетов по мере того, как будем продвигаться дальше», — заявила Сингх.

Она отметила, что США настроены на долгосрочную поддержку Украины

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«Наше внимание сфокусировано на Украине, на том, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине в этой борьбе сейчас, и как мы можем продолжать поддерживать ее в долгосрочной перспективе», — заявила Сингх.

https://twitter.com/DeptofDefense/status/1682089882640850944
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19 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд долларов.

Пакет помощи включает:

  • четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
  • 152-мм артиллерийские боеприпасы;
  • оборудование для разминирования;
  • ракеты TOW;
  • БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • средства радиоэлектронной борьбы;
  • 150 бензовозов;
  • 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • 50 тактических машин для эвакуации техники;
  • оборудование для охраны портов и гаваней;
  • тактические защищенные системы связи;
  • поддержку обучения и технического обслуживания.
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооружение Военная помощь Поставки оружия Пентагон Война в Украине Война России против Украины

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