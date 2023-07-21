В Пентагоне заявили, что предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи
Здание Пентагона (Фото:REUTERS/Erin Scott)
Заместитель спикера Министерства обороны Сабрина Сингх заявила, что США предоставят дополнительные пакеты военной помощи Украине.
«Мы продолжим предоставлять больше пакетов по мере того, как будем продвигаться дальше», — заявила Сингх.
Она отметила, что США настроены на долгосрочную поддержку Украины
«Наше внимание сфокусировано на Украине, на том, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине в этой борьбе сейчас, и как мы можем продолжать поддерживать ее в долгосрочной перспективе», — заявила Сингх.
19 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд долларов.
Пакет помощи включает:
- четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
- 152-мм артиллерийские боеприпасы;
- оборудование для разминирования;
- ракеты TOW;
- БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- 150 бензовозов;
- 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- 50 тактических машин для эвакуации техники;
- оборудование для охраны портов и гаваней;
- тактические защищенные системы связи;
- поддержку обучения и технического обслуживания.