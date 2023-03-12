Сенат Франции одобрил противоречивую пенсионную реформу 12 марта, 02:17 Голосование состоялось через несколько часов после того, как сотни тысяч человек снова вышли на протест (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Сенат Франции, верхняя палата парламента, проголосовал вечером в субботу, 11 марта, за одобрение противоречивой реформы пенсионной системы. Голосование прошло через несколько часов после того, как сотни тысяч человек снова вышли на митинги протеста по всей стране.

Об этом сообщает Le Monde.

Сенаторы приняли реформы 195 голосами против 112, сделав это еще одним шагом к тому, чтобы стать законом.

"Важный этап пройден", - сказала премьер-министр Элизабет Борн AFP после голосования, добавив, что, по ее мнению, у правительства есть парламентское большинство для принятия реформ.

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Сейчас комитет разработает окончательный проект, который затем будет представлен в обе палаты парламента для окончательного голосования. Если правительству не удастся собрать большинство перед голосованием, Борн может использовать редко используемый и очень противоречивый конституционный инструмент, известный как статья 49/3, чтобы протолкнуть закон без голосования.

Голосование состоялось через несколько часов после того, как сотни тысяч человек снова вышли на митинги протеста по всей стране, но в гораздо меньшем количестве, чем ожидалось.

Полиция насчитала 48 000 протестующих в Париже, а Министерство внутренних дел заявило, что их было 368 000 по всей Франции - это гораздо меньше, чем более 1 миллиона людей, маршировавших во вторник, 7 марта, городами и поселками, чтобы осудить реформу, которую многие считали несправедливой.

Сенат Франции проголосовал за повышение пенсионного возраста на два года - до 64 лет, вопреки мощному сопротивлению профсоюзов.