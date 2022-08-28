Уже нашли «украинский след». Пенсионерка, которая подозревается в поджоге BMW чиновника Генштаба в Москве, заявила о гипнозе
Автомобиль BMW X6 Евгения Секретарева (Фото:SHOT/Telegram)
После того как стало известно о поджоге автомобиля замначальника 8-го управления Генштаба ВС РФ Евгения Секретарева, правоохранительные органы страны-агрессора заявили о задержании подозреваемой Елены Беловой.
Ее родственники утверждают, что последние несколько дней задержанная была на связи с некими злоумышленниками и могла находиться под «гипнозом».
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Зять Беловой утверждает, что она была похищена украинскими спецслужбами, которые её «загипнотизировали», после у них потребовали 500 тысяч рублей за освобождение женщины.
Родственники предполагаемой злоумышленницы отметили, что пожилая женщина всегда поддерживала проведение «специальной операции» в Украине.
Ее убедили, что таким образом она поучаствует в «спецоперации», а полицейских, которые ее задерживали, она считала бандитами, которым надо передать «привет от Азова». Сообщалось, что при задержании подозреваемая скандировала «Азов — сила».
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