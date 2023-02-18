Пелоси призвала США передать Украине истребители F-16 18 февраля, 23:33 Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Бывшая спикер Конгресса Нэнси Пелоси призвала США ускорить предоставление Украине боевых самолетов F-16.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Она также выразила удивление, что обучение украинских пилотов работе с самолетами до сих пор не началось.

«Украина и мы говорим о F-16, и я полностью поддерживаю это, и я надеюсь, что это произойдет. Я не понимаю, почему мы не можем тренироваться на них сейчас, даже если у нас нет полного обязательства. Это займет некоторое время», — заявила Пелоси.

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8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не было принято. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился в Нидерланды.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что в отношении истребителей есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.