Нэнси Пелоси прибыла в Армению
Нэнси Пелоси прибыла в Армению из-за обострения конфликта с Азербайджаном (Фото:National Assembly of the Republic of Armenia/Handout via REUTERS)
Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом в Армению на фоне обострения конфликта с Азербайджаном.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Визит Пелоси продлится до 19 сентября. Пелоси проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального Собрания страны Аленом Симоняном и другими чиновниками.
Нэнси Пелоси стала самым высоким представителем США, посетившим Армению после объявления независимости.
Обострение в Нагорном Карабахе началось после того, как 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.
В Ереване настаивают, что был нанесен удар по их позициям близ Гориса, Сотка и Джермука.
В то же время в Баку ответили, что противник совершил диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.
После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России, призвав отправить в спорный регион союзные силы ОДКБ. Там отказали, заявив, что Ереван и Баку должны разрешать конфликт политико-дипломатическими методами.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может отвлечь внимание от Украины с помощью Армении и Азербайджана.
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