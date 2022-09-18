Нэнси Пелоси прибыла в Армению

18 сентября, 01:47
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Нэнси Пелоси прибыла в Армению из-за обострения конфликта с Азербайджаном (Фото:National Assembly of the Republic of Armenia/Handout via REUTERS)

Нэнси Пелоси прибыла в Армению из-за обострения конфликта с Азербайджаном (Фото:National Assembly of the Republic of Armenia/Handout via REUTERS)

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом в Армению на фоне обострения конфликта с Азербайджаном.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Визит Пелоси продлится до 19 сентября. Пелоси проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального Собрания страны Аленом Симоняном и другими чиновниками.

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Нэнси Пелоси стала самым высоким представителем США, посетившим Армению после объявления независимости.

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Обострение в Нагорном Карабахе началось после того, как 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

В Ереване настаивают, что был нанесен удар по их позициям близ Гориса, Сотка и Джермука.

В то же время в Баку ответили, что противник совершил диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России, призвав отправить в спорный регион союзные силы ОДКБ. Там отказали, заявив, что Ереван и Баку должны разрешать конфликт политико-дипломатическими методами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может отвлечь внимание от Украины с помощью Армении и Азербайджана.

https://www.youtube.com/watch?v=nXtMAMS6btk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Нэнси Пелоси Армения

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