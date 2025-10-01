«Дьявольский план». Словацкий министр обвинил президента в намерениях свергнуть правительство Фицо, в администрации Пеллегрини ответили

Министр инвестиций Словакии Самуэль Мигал в среду, 1 октября, созвал пресс-конференцию, на которой без доказательств обвинил президента страны Петера Пеллегрини в том, что он «за кулисами» работает над свержением правительства премьера Роберта Фицо .

Об этом пишет Aktuality.

Министр уверяет, что Пеллегрини хочет назначить собственное правительство и получить больше влияния. По словам Мигала, он получил эту информацию от своего источника, который принадлежит к «прогрессивной среде». Мигал также заявил, что эта информация известна и премьеру Фицо.

«Из прогрессивных кругов ко мне просочилась информация, согласно которой, Петер Пеллегрини после возвращения из Соединенных Штатов хочет свергнуть правительство Роберта Фицо», — заявил Мигал.

Министр утверждает, что до него начали доходить слухи, будто он покидает свою должность. Как пишет Aktuality, Мигал летом перенес операцию на сердце и долгое время был нетрудоспособен.

Во время пресс-конференции 1 октября Мигал подчеркнул, что не собирается уходить в отставку и намерен продолжать работу, пишет издание Správy.

«Я спрашиваю себя, что здесь происходит? Все еще действует дьявольский план президента Пеллегрини, о котором я уже публично говорил, — заменить это правительство чиновничьим, тем самым усилив свои полномочия и облегчив вход и влияние на внутреннюю политику? План должен быть простым. Оказать давление на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чтобы он уволил меня, и этим шагом спровоцировать падение этого правительства», — заявил Мигал.

В то же время в президентском офисе ответили, что глава государства уважает результаты парламентских выборов и убежден, что «правительство должно меняться на выборах, а не другими способами».

«Правительство может упасть только тогда, когда оно ссорится между собой… Поэтому президент призывает тех политиков, которые не могут достичь результатов своей работы, не скрывать свою неспособность достичь результатов поисками внутреннего врага, которого на самом деле не существует», — говорится в ответе президентского дворца.