Пекин готов предпринять меры в ответ на сближение Тайваня с Вашингтоном

Пекин готов пойти на обострение отношений с Тайванем, если Вашингтон продолжит в переговорах использовать остров как разменную монету.

Мнениями экспертов делится China Daily.

"Пекин может рассмотреть дополнительные меры, если тайваньские сепаратисты продолжат свой курс. Действия могут включать в себя усиление китайского военного присутствия вокруг острова, ограничение доступа на рынок или проведение расследований против иностранных фирм, которые не признают территориальную целостность Китая", — пишет газета.

В разгар торгового конфликта между США и Китаем Вашингтон предпринял ряд шагов в отношении Тайваня, которые в Пекине сочли усилением сепаратизма. В марте в США приняли закон о поездках на Тайвань, который поощряет обмен официальными делегациями между Штатами и Тайванем на всех уровнях. Месяц спустя Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню технологий для усиления подводного сектора Военно-морских сил.

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10 мая Тайвань провел первый за 16 лет американо-тайваньский оборонный бизнес-форум. В нем приняли участие около 300 делегатов. Тайваньские чиновники и руководители оборонных предприятий США обсуждали вопросы сотрудничества в области судостроения, кибербезопасности и аэрокосмической промышленности.