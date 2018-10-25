Паводок в Краснодарском крае РФ: жертвами стали два человека, двое пропали без вести

Жертвами паводка на юге России стали два человека

В результате паводка в Туапсинском районе Краснодарского края России погибли уже два человека, еще двое пострадали.

Об этом заявил глава района Анатолий Русин, сообщает Интерфакс.

Кроме того, по его словам, еще два человека числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски.

Накануне из-за выпадения 119 мм осадков за шесть часов были затоплены 19 населенных пунктов Туапсинского района, железнодорожных станций Гойтх и Пшиш, перегона Туапсе-Апшеронск. Всего на территории Туапсинского района оказались подтоплены более 1240 домовладений, нарушено железнодорожное сообщение.

В соседнем Апшеронском районе в шести населенных пунктах оказались подтоплены 714 домовладений в городе Хадыженск, на хуторе Кабардинская, в станице Куринская, поселках - Старый Куринский, Городок, Станционный.

В 22 населенных пунктах Туапсинского и Апшеронского районов проведена эвакуация более 360 человек.

В связи с погодой в ряде населенных пунктов пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.