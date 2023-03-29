Проект Gulagu.net прекращает эвакуацию из России военных после того, как один из них оказался причастен к военным преступлениям

29 марта, 16:53
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Владимир Осечкин (Фото:instagram.com/osechkinvladimir)

Владимир Осечкин (Фото:instagram.com/osechkinvladimir)

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его правозащитный проект временно прекращает программу эвакуации за границу российских военных, которые утверждают, что выступают против войны.

У себя в Telegram Осечкин рассказал, что решение связано с российским десантником Павлом Филатьевым, который оказался причастен к военным преступлениям. Gulagu.net ранее помог ему бежать во Францию после двух месяцев участия в полномасштабном вторжении в Украину.

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«Как выяснил шведский журналист Эрик де ла Регера, на момент написания нам писем в конце июля 2022 года, его первых интервью нам в августе и последующих встреч с журналистами во Франции Павел Филатьев знал о том, что ряд задержанных им и его сослуживцами по ВДВ украинцев в последующем были расстреляны и повешены, т. е. убиты. Но ничего подобного Павел не рассказывал нам с вами, де-факто скрывая свою причастность к совершенным в отношении украинцев военных преступлений», — написал Осечкин.

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Оккупант отказался общаться с украинским интервьюером Владимиром Золкиным и давать показания украинским прокурорам и следователям в посольстве в Париже. Он также утверждал, что узнал о военных преступлениях от бывших сослуживцев уже после выхода своей «книги» ZOV.

Осечкин принес извинения всем, кто по просьбе Gulagu.net оказался вовлечен в помощь Филатьеву, заявил, что «готов нести ответственность за свои ошибки» и хочет сложить полномочия президента ассоциации New dissidents foundation. Ассоциация помогает бежать из России «раскаявшимся» российским военным и силовикам.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Франция Российские военные Правозащитники Военные преступления РФ Война России против Украины

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