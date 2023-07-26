Французское ведомство отказалось предоставить информацию о российском военном Филатьеве 26 июля, 18:42 Павел Филатьев (Фото:agentstvonews / Telegram)

Бывший российский военный, воевавший против Украины, Павел Филатьев заявил, что получил убежище во Франции.

Однако французское ведомство по делам беженцев и лиц без гражданства OFPRA ответило LIGA.net, что не будет раскрывать информацию о россиянине из-за конфиденциальности.

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«Поскольку OFPRA обязана соблюдать конфиденциальность заявлений о предоставлении убежища, мы не можем ответить на ваши вопросы относительно господина Павла Филатьева, даже если он взял инициативу сделать свою ситуацию публичной», — говорится в ответе.

Журналисты спрашивали у ведомства, какой именно статус имеет Филатьев, чтобы находиться во Франции, и известно ли им о его возможных военных преступлениях.

Также был задан вопрос, знают ли они о любых запросах Украины относительно экстрадиции Филатьева.

Филатьев покинул армию РФ весной 2022 года и написал книгу ZOV 56 о войне в Украине. Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, который помог Филатьеву уехать во Францию, обвинил десантника в причастности к военным преступлениям.

Проект Gulagu.net прекратил эвакуацию российских военных за границу. Один из подопечных признался в причастности к военным преступлениям.

После этого Осечкин объявил, что его проект временно останавливает эвакуацию за границу российских военных, выступающих против войны России в Украине.

Филатьев утверждал, что его заставили передать права фондам Gulagu.net и Новые диссиденты. Суд во Франции принял сторону российского десантника.