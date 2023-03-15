В России заявили, что попытаются найти обломки сбитого американского беспилотника

15 марта, 16:21
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Российские самолеты Су-27 (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Российские самолеты Су-27 (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Россия хочет достать обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper, который сбила над Черным морем.

Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил российским пропагандистам.

«Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо… И будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех», — сказал он.

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США еще не нашли обломки американского дрона.

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Один из американских беспилотников MQ-9 Reaper в военном ангаре в Эстонии (Фото:REUTERS/Janis Laizans/File Photo) Первое физическое столкновение России и США. Мировая пресса анализирует, могла ли РФ сбить MQ-9 Reaper намеренно и к чему это приведет

«Я не уверен, что мы сможем его поднять. Я имею в виду, что там, где он упал в Черное море, очень, очень глубоко. Мы все еще оцениваем, можно ли провести какие-то работы по подъему. Возможно, их не будет», — сказал он CNN.

По его словам, США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки» и минимизировали какую-либо разведывательную ценность.

Американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27 столкнулись над Черным морем 14 марта — дрон упал в международные воды.

В минобороны РФ утверждают, что их самолет не сбивал беспилотник. По их версии, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью» Черного моря.

После инцидента США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. Его глава Ллойд Остин осудил атаку, назвав действия России «агрессивными, рискованными и опасными».

Инфографика: NV
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Черное море Су-27 Николай Патрушев MQ-9 Reaper

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