В России заявили, что попытаются найти обломки сбитого американского беспилотника
Российские самолеты Су-27 (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)
Россия хочет достать обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper, который сбила над Черным морем.
Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил российским пропагандистам.
«Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо… И будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех», — сказал он.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США еще не нашли обломки американского дрона.
«Я не уверен, что мы сможем его поднять. Я имею в виду, что там, где он упал в Черное море, очень, очень глубоко. Мы все еще оцениваем, можно ли провести какие-то работы по подъему. Возможно, их не будет», — сказал он CNN.
По его словам, США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки» и минимизировали какую-либо разведывательную ценность.
Американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27 столкнулись над Черным морем 14 марта — дрон упал в международные воды.
В минобороны РФ утверждают, что их самолет не сбивал беспилотник. По их версии, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью» Черного моря.
После инцидента США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. Его глава Ллойд Остин осудил атаку, назвав действия России «агрессивными, рискованными и опасными».