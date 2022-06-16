Патрушев пожаловался на заморозку переговоров, рассказав о желании РФ прекратить боевые действия

16 июня, 06:42
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Патрушев на параде 9 мая (Фото:cuinthehellsoon/Twitter)

Патрушев на параде 9 мая (Фото:cuinthehellsoon/Twitter)

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Кремль заинтересован в «достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной как можно скорее».

Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

«Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия. Однако переговоры между Москвой и Киевом заморожены украинской стороной», — заявил Патрушев.

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Соратник кремлевского диктатора Путина уверен, что переговоры остановлены «из-за США и Великобритании».

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14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с РФ, однако лишь тогда, когда кремлевский режим пойдет на прекращение боевых действий.

«Мы точно знаем, что мы делаем. У меня нет никаких сомнений. Мы готовы говорить только тогда, когда вторая сторона будет готова закончить войну. Времени на разговоры нет. Очень больно терять людей. Но мы потеряем все, если уступим России в этой войне», — подчеркнул Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=49icRUdtzhg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Переговоры Переговоры с Россией Война в Украине Николай Патрушев Война России против Украины

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