Патриотизм превращают в агрессивный национализм. Как Тереза ​​Мэй прокомментировала поведение России по делу отравления Скрипалей в Солсбери

По данным расследования, человеком, который приехал в Великобританию в марте 2018 по паспорту на имя Руслана Боширова, был участник войны в Чечне Чепига

Британская полиция установила личность еще одного третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, сообщает The Telegraph. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Третий фигурант

Издание отмечает, что третий подозреваемый является сотрудником или местным агентом российской военной разведки - антитеррористическая полиция пока не уполномочена называть его имя.

Согласно материалам расследования, предполагается, что именно он помог так называемым Петрову и Боширову спланировать атаку перед ввозом нервно-паралитического вещества Новичок на территорию страны.

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Есть предположение, что агент ГРУ посетил Солсбери для подготовки плана атаки перед тем, как двое его коллег привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество, говорится в сообщении.

Накануне жители российского села Березовка узнали своего земляка Анатолия Чепигу, того самого Руслана Боширова, одного из подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщает российское издание Коммерсант.

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Журналисты газеты нашли знакомых подозреваемого. Собеседники попросили не называть их имен, опасаясь проблем с ФСБ. Они уточнили, что видели Анатолия Чепигу давно, лет десять назад.

Имя Руслан Боширов получил после переезда в Москву, где он закончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ

Село Березовка расположено в 37 км от села Николаевка, в котором родился Чепига. По информации газеты Коммерсант, семья Чепиги долгое время жила в Березовке, после чего переехала в Благовещенск.

Ранее Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat совместно с журналистами российского издания The Insider установили настоящую личность Руслана Боширова - одного из подозреваемых в отравлении Скрпалей.

По данным расследователей, человеком, который приехал в Великобританию в марте 2018 по паспорту на имя Руслана Боширова, оказался полковник ГРУ и Герой России Анатолий Владимирович Чепига.

Один и тот же человек

Издания утверждают, что Боширов и Чепига - это один человек, подтвердила выписка из системы Российский паспорт 2014 года.

Согласно материалам расследования, Анатолий Чепига родился 5 апреля 1979 в селе Николаевка Амурской области на китайско-российской границе. После окончания Дальневосточного высшего обще-военного командного училища проходил службу в 14-той бригаде спецназа ГРУ. Его трижды отправляли в командировку в Чечню во время Второй чеченской войны.

В декабре 2014 года Чапиге присвоили звание Героя России за выполнение миротворческой миссии. По данным расследователя, вероятно, работника ГРУ представили к награде за участие во вторжении на Донбасс. Поскольку подразделение было замечено рядом с границей Украины с Россией в 2014 году. Новое имя Руслан Боширов получил после переезда в Москву, где он закончил Военную академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Реакция Великобритании

На полях Генассамблеи ООН глава британского МИД Джереми Хант встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он заявил, что "неприемлемо, чтобы Россия поручала агентам ГРУ применять химическое оружие на британской земле".

С трибуны Генассамблеи ООН премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в очередной раз обвинила Россию в "грубом нарушении международного права". Великобритания будет работать над тем, чтобы действующие санкции Евросоюза против России были расширены, сказала она.

"Мы видим, что случается, когда страны прибегают к авторитаризму, медленно разрушая базовые права и свободы. Мы видим, что случается, когда коррумпированные олигархи забирают у своей страны богатство, природные ресурсы и человеческий капитал ", - отметила премьер-министр Великобритании.

Россия грубо нарушает международные нормы от восторга суверенной территории к произвольному использования химического оружия - Мэй

В России это расследование назвали "очередным информационным вбросом". Представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Великобритания продолжает "информационную кампанию", основная задача которой - отвлечь внимание от главного вопроса, что же произошло в Солсбери. А министр Сергей Лавров позицию Великобритании по делу Скрипалей назвал несостоятельной.

"Великобритания решительно уклоняется от ранее предложенного нами совместного расследования, хотя именно этого требуют ее обязаности согласно Венской конвенции о запрещении химического оружия, Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, Двустороннией Конвенции 1965 г. и Европейской взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Если не хотят сотрудничать, значит, что-то скрывают", - сказал Лавров.

Издание The Times написало, что Анатолий Чепига мог лично знать свою цель - Сергея Скрипаля, который решил перейти на сторону британской разведки. По информации издания, именно от Скрипаля британская разведка получила целый список агентов ГРУ в Европе, многие из которых служили в Афганистане или Чечне. Поэтому месть и личная расправа могли сыграть определенную роль в покушении на Скрипалей.