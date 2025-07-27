Министр обороны Довиле Шакалиене во время встречи с главой Пентагона Питом Гегсетом (Фото: Довиле Шакалиене/Facebook)

Литва выделит 30 миллионов евро на закупку ЗРК Patriot для Украины , заявила министр обороны Довиле Шакалиене во время встречи с главой Пентагона Питом Гегсетом.

На ней она выразила поддержку решения президента США Дональда Трампа поставлять Украине оружие американского производства США, при полном финансировании другими странами-членами НАТО.

Кроме того, в ходе переговоров Гегсет подчеркнул, что США и в дальнейшем останутся осью трансатлантической безопасности, но для этого нужен вклад всех союзников. В то же время министр заявил, что срочных решений относительно присутствия сил США в Европе не будет.

Он также назвал усилия Литвы и вклад в ее безопасность «образцовыми».

По словам Гегсета, приоритетами США являются сокращение сроков поставки оружия, оборонное финансирование, возможности учений и тренировок, приобретение оружия, расширение оборонной промышленности и общее производство.

Шакалиене также заявила о планах открыть этой осенью новую инфраструктуру и учебные базы для солдат США.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

22 июля Писториус заявил, что Германия готова передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot, однако окончательное решение зависит от возможности оперативной замены этих систем.

25 июля издание The Telegraph сообщило, что в Украину уже прибыли зенитно-ракетная система Patriot и дополнительные ракеты-перехватчики из Германии.

До этого Украина получала ЗРК Patriot от Германии в апреле 2023 года совместно с Нидерландами и в декабре 2023 года. Еще один Patriot от Германии Украина получила в июле 2024 года.