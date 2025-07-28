В Минобороны ФРГ заявили, что Берлин еще не передавал Украине Patriot в рамках инициативы США

Три системы противовоздушной обороны Patriot , которые Германия ранее предоставила Украине, были переданы не в рамках новой инициативы США. Об этом заявил представитель Министерства обороны Германии в ответ на запрос Суспільного .

«Германия уже поставляла Украине три системы противовоздушной обороны Patriot в прошлом. Кроме того, правительство Германии заявило о своей готовности сделать финансовый вклад в две системы противовоздушной обороны Patriot, как упоминалось в предыдущих ответах. Как уже упоминалось, происхождение этих систем и дальнейшие детали доставки являются предметом текущих консультаций», — отметил он.

В то же время в Министерстве обороны Финляндии сообщили, что пока не имеют подробностей по инициативе США.

«Финляндия продолжает поддерживать Украину как путем размещения заказов финской оборонной промышленности, так и поставкой материального обеспечения со складов Сил обороны», — отметили в ведомстве.

26 июля The Washington Post со ссылкой на чиновников писала, что Берлин уже предоставил Украине три системы Patriot и ведет переговоры с Вашингтоном об отправке дополнительных и получении замены.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

22 июля Писториус заявил, что Германия готова передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot, однако окончательное решение зависит от возможности оперативной замены этих систем.

Инфографика: NV

25 июля издание The Telegraph сообщило, что в Украину уже прибыли зенитно-ракетная система Patriot и дополнительные ракеты-перехватчики из Германии.

До этого Украина получала ЗРК Patriot от Германии в апреле 2023 года совместно с Нидерландами и в декабре 2023 года. Еще один Patriot от Германии Украина получила в июле 2024 года.