Патриарх Кирилл предрек о "кровавые конфликты" из-за переименования УПЦ Сегодня, 12:47 292 Цей матеріал також доступний українською Кирилл заявил о подготовке "захватов храмов"

Глава Русской православной церкви Кирилл предрек "кровавые конфликты" в связи с принятием Верховной Радой Украины закона, обязывающего УПЦ Московского патриархата к переименованию.

Об этом он сказал в среду, 26 декабря, во время заседания церковного совета, передает Интерфакс.

По словам Кирилла, после принятия данного закона в Украине должны якобы начаться "репрессии" и "силовые захваты храмов".

"В Украине сильный в вере, эмоциональный народ, и, конечно, все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами", - заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к РПЦ.

Напомним, 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятеля единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Теперь ожидается, что 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручит ему томос об автокефалии.