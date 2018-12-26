Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Богдан Яременко
Агрессивное поглощение Беларуси
Роман Бессмертный
Военное положение. Завершение
Павел Казарин
Новая старая система мышления Крыма
Александр Гольц
Главная загадка. Что происходит с армией России

Патриарх Кирилл предрек о "кровавые конфликты" из-за переименования УПЦ

Сегодня, 12:47
292
Цей матеріал також доступний українською

Кирилл заявил о подготовке "захватов храмов"

Глава Русской православной церкви Кирилл предрек "кровавые конфликты" в связи с принятием Верховной Радой Украины закона, обязывающего УПЦ Московского патриархата к переименованию.

Об этом он сказал в среду, 26 декабря, во время заседания церковного совета, передает Интерфакс.

По словам Кирилла, после принятия данного закона в Украине должны якобы начаться "репрессии" и "силовые захваты храмов".

"В Украине сильный в вере, эмоциональный народ, и, конечно, все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами", - заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к РПЦ.

Напомним, 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятеля единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

Теперь ожидается, что 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручит ему томос об автокефалии.

Теги:   УПЦ МП Патриарх Кирилл РПЦ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Афиша

Сегодня, 13:00

article_img
Где отпраздновать Новый год в Киеве. Афиша на 31 декабря
Тренды

Сегодня, 11:55

article_img
Бабушкин свитер, шелковая юбка и платье в пайетках. 11 беспроигрышных образов на Новый год 2019
Книги

Сегодня, 11:43

article_img
10 лучших украинских книг 2018 года. Литературный гид писателя

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться