Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался Папе Римскому и комиссару ООН по правам человека на «незаконное изгнание» монахов из Киево-Печерской Лавры 12 марта, 14:36 Патриарх Кирилл РПЦ Москва, январь 6, 2022. (Фото:REUTERS / Максим Шеметов)

11 марта московский патриарх РПЦ Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных деятелей и представителям международных организаций и поделился своим «глубоким беспокойством» через «притеснения» монахов УПЦ МП и выселение их из Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает пресс-служба российской православной церкви.

Он подчеркивает, что этому решению предшествовал целый «ряд мер давления» на монашескую общину Киево-Печерской Лавры.

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«Давлением является и многомесячная клеветническая информационная кампания с участием государственных СМИ и телеканалов, а также радикальных политиков, религиозных и общественных деятелей, направленная против монастыря — с призывами к его изъятию из пользования общины и даже к насильственному захвату», — отметил кремлевский патриарх.

Кирилл добавил, что обнародованный украинскими СМИ ультиматум государственной власти в отношении Киево-Печерского монастыря «обращает на себя внимание отсутствием в нем достаточных юридических обоснований».

«Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются наибольшим образом», — сказал глава РПЦ.

Он призвал международное сообщество «приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, которое приведет к «нарушению прав» миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины, а также таким документом как Устав ООН».

Обращения были направлены, в частности, предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиеле, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Бюро ОБС человека Маттео Мекаччи.

Министерство культуры и информполитики Украины в пятницу, 10 марта, заявило, что УПЦ ( МП) до 29 марта должно покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской Лавре.

Государственная аудиторская служба Украины провела проверку Национального заповедника Киево-Печерская Лавра, которая позволила выявить незаконные передачи в пользование памятниками культурного наследия и 36 незаконных новостроек.

