«Носитель путинской идеологии». Эстония запретила въезд главе РПЦ Кириллу 10 июня, 00:06 Патриарх Кирилл (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Эстония в пятницу, 9 июня, запретила въезд 58 людям, в том числе главе РПЦ и приспешнику российского диктатора Путина патриарху Кириллу.

Как сообщает пресс-служба МИД Эстонии, люди из обновленного «списка Магнитского» причастны к серьезным нарушениям прав человека или способствовали их нарушению.



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«Патриарх Кирилл является одним из самых видных носителей и сторонников путинской идеологии. Давно пора было внести его в черный список. Он оправдывал и разжигал войну против Украины», — заявил глава МИД страны Маргус Цахкна и подчеркнул, что людям, которые поддерживают российские преступления в Украине, в Эстонии не рады.

В список также попали девять преследователей и похитителей российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Список пересмотрели из-за того, что истек срок запрета, который правительство Эстонии наложило в 2018 году.

После начала полномасштабной войны России против Украины глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев. Так, в апреле 2022-го во время службы в храме вооруженных сил РФ Кирилл расхваливал российских солдат и ставил под сомнение независимость Украины.