Пассажирский самолет упал в воду при посадке на остров в Микронезии

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании Air Niugini из Папуа-Новой Гвинеи упал в лагуну при посадке на остров Чуук в Микронезии.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел при посадке рейса PX73 из Японии, который по какой-то причине не смог взять правильный курс на взлетно-посадочную полосу.

DEVELOPING: No serious injuries reported after an Air Niugini Boeing 737 crashes into the ocean off the coast of Micronesia.



Thirty-five passengers and 12 crew members are all accounted for, according to officials at Weno International Airport. https://t.co/zIClZlNtug pic.twitter.com/rtrj90SkIK