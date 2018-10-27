Пассажиров поезда Москва-Кишинев эвакуировали из-за сообщения о бомбе

за ложное сообщение о минировании поезда автору звонка грозит штраф до 42,5 тыс леев (почти 70 тысяч грн)

Более 70 пассажиров поезда Москва-Кишинев эвакуировали из-за поступившего сообщения о заложенной в одном из вагонов бомбе.

Как передает Укринформ, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Пырлица Унгенского района (Молдавия).

"После проведенных сотрудниками спецподразделения МВД проверок, выяснилось, что сигнал о бомбе был ложным", - сообщили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно выяснили, что звонок о заложенном взрывном устройстве поступил из города Страшены, который расположен в 20 километрах от молдавской столицы. Полиция уже задержала звонившего. Им оказался 56-летний мужчина, который страдает психическими заболеваниями.

Согласно молдавскому законодательству, за ложное сообщение о минировании поезда мужчине грозит штраф до 42 500 леев (почти 70 тысяч гривен).

Руководитель Железной дороги Молдовы Юрие Топалэ заявил журналистам, что из-за инцидента произошла задержка еще нескольких поездов.

В настоящее время подсчитывается сумма нанесенного ущерба.