Пассажиров поезда Москва-Кишинев эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Более 70 пассажиров поезда Москва-Кишинев эвакуировали из-за поступившего сообщения о заложенной в одном из вагонов бомбе.
Как передает Укринформ, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Пырлица Унгенского района (Молдавия).
"После проведенных сотрудниками спецподразделения МВД проверок, выяснилось, что сигнал о бомбе был ложным", - сообщили в полиции.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно выяснили, что звонок о заложенном взрывном устройстве поступил из города Страшены, который расположен в 20 километрах от молдавской столицы. Полиция уже задержала звонившего. Им оказался 56-летний мужчина, который страдает психическими заболеваниями.
Согласно молдавскому законодательству, за ложное сообщение о минировании поезда мужчине грозит штраф до 42 500 леев (почти 70 тысяч гривен).
Руководитель Железной дороги Молдовы Юрие Топалэ заявил журналистам, что из-за инцидента произошла задержка еще нескольких поездов.
В настоящее время подсчитывается сумма нанесенного ущерба.
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