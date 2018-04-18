Пассажир вел прямую трансляцию с борта Boeing, у которого во время полета взорвался двигатель - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате взрыва двигателя погиб один из пассажиров
Фото: Marty Martinez/Facebook

В результате взрыва двигателя погиб один из пассажиров

Один из пассажиров самолета Boeing 737, у которого во время рейса в Даллас взорвался двигатель, вел прямую трансляцию происходящего.

Соответствующие ролики Марти Мартинез позже опубликовал у себя в Facebook.

Видео трансляции оказались местами поврежденным, однако позволяют получить некоторое представление о происходившем на борту после взрыва.

Ранее сообщалось, что во время рейса из Нью-Йорка у самолета Boeing 737 Southwest Airlines взорвался один из двигателей, из-за чего он совершил аварийную посадку в Филадельфии.

В результате инцидента погиб один из пассажиров.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове