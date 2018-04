Пассажир вел прямую трансляцию с борта Boeing, у которого во время полета взорвался двигатель - видео

Один из пассажиров самолета Boeing 737, у которого во время рейса в Даллас взорвался двигатель, вел прямую трансляцию происходящего.

Соответствующие ролики Марти Мартинез позже опубликовал у себя в Facebook.

Видео трансляции оказались местами поврежденным, однако позволяют получить некоторое представление о происходившем на борту после взрыва.

Ранее сообщалось, что во время рейса из Нью-Йорка у самолета Boeing 737 Southwest Airlines взорвался один из двигателей, из-за чего он совершил аварийную посадку в Филадельфии.

If this ends up being the opening scene to Final Destination 13, I'm going to be really salty. #Flight1380 pic.twitter.com/feK7cPZS70