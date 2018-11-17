Пассажир подает в суд на British Airways за сидение рядом с "тучным" соседом

Пассажир самолета подает в суд на British Airways, утверждая, что он получил травму и потерял заработок от того, что ему пришлось сидеть рядом с "тучным" пассажиром на протяжении 12-часового полета.

Об этом сообщает CNN.

51-летний Стивен Проссэр сообщил суд округа Понтипридд, что экипаж British Airways проигнорировал его предупреждения о том, что он будет ранен, если его заставят сидеть рядом с полным мужчиной.

"Он был таким большим, что он не помещался на своем месте. Я сразу понял, что это будет проблематично для меня, и я почувствовал, что вес его чистой массы накладывал боковое давление на мою верхнюю часть тела, что заставило меня сидеть в неестественной позе", - заявил Проссэр.

Мужчина сказал, что он пожаловался экипажу, но ему сказали, что на Boeing 777 больше нет мест.

Отвечая на вопрос о том, жаловался ли он непосредственно пассажиру, Проссэр сказал, что он "не хотел вступать в конфронтацию с ним", и добавил, что пассажир казался "застенчивым".

Крис Маклиндон, менеджер по обслуживанию клиентов на борту рейса заявил, что он чуть ли не впервые слышит подобную жалобу.

"Я регулярно шел по проходу, и мистер Проссэр не сидел в неестественном положении", - сказал менеджер.

Пресс-секретарь British Airways заявила, что компания отклоняет подобные обвинения и отказалась комментировать событие далее.