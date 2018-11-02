Паспортный скандал в Болгарии: чиновники продавали документы за криптовалюту

В Генпрокуратуре Болгарии заявили, что граждане Украины, Молдовы и Македонии за получение гражданства и паспорта страны платили криптовалютой.
Как сообщает издание NOVA, за махинации с выдачей болгарских паспортов были арестованы руководитель болгарского Госагентства по делам болгар за рубежом Петр Харалампиев, генеральный секретарь Красимир Томов и сотрудник ведомства Марк Стойов.
Генпрокурор Болгарии также ответил адвокатам арестованных, которые утверждают, что у правоохранителей нет доказательств несанкционированных платежей, сказав, что доказательства подкупа в криптовалюте есть.
Ранее сообщалось, что в Болгарии разоблачили чиновников, которые за деньги помогали иностранцам из стран, не входящих в ЕС, получить болгарские паспорта.
По информации СМИ, покупателями паспортов были граждане Украины, Молдовы и Македонии.
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