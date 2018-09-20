Паспорта особой серии указывают на причастность Боширова и Петрова к ГРУ - The Bellingcat

Команда независимых расследователей The Bellingcat совместно с журналистами российского издания The Insider обнародовали новые документальные подтверждения причастности Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, к российской военной разведке.

Ранее расследователи узнали, что в базе Федеральной миграционной службы РФ отсутствуют данные об Александре Петрове, его файл содержит отметку "с.с." (совершенно секретно). В файле о Боширове, как указывается в новой части расследования, есть тот же гриф секретности, а также телефонный номер Министерства обороны РФ.

На принадлежность подозреваемых к ГРУ также указывают номера их загранпаспортов. Документы Боширова и Петрова заканчиваются на 294 и 297. Близкий по номеру загранпаспорт у другого ранее засвеченного сотрудника ГРУ Эдуарда Широкова (Шишмакова), которого Черногория обвиняет в попытке организации государственного переворота. У него тот же номер паспорта, но с окончанием 323, то есть с разницей в 25 и 28 выданных паспортов соответственно.

"Судя по всему, сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии - а если это так, то любой желающий, получив доступ к базе паспортов, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба", - говорят расследователи.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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