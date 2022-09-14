«Тяжелые решения ради мира». Пашинян заявил о готовности подписать документы, из-за которых его могут назвать предателем 14 сентября, 20:16 Никол Пашинян (Фото:Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне обострившегося военного конфликта заявил о готовности признать территориальную целостность Азербайджана.

Об этом сообщает Newsarmenia.am.

Он сказал, что если подпишет этот документ, то некоторые могут посчитать его предателем.

При этом он не сообщил, с кем собирается подписывать документы, отметив лишь, что «мы знаем где находимся, между кем и должны пойти на урегулирование».

Видео дня

«Мы хотим подписать бумагу, из-за которой нас много людей будет критиковать, ругать, называть предателями, даже народ может решить отстранить нас от власти, мы будем благодарны, если в результате этого Армения получит длительный мир и безопасность на площади 29 800 кв. километров. Я четко заявляю — то решение, которое это обеспечит, я подпишу. Меня не интересует, что будет со мной дальше, меня интересует, что будет с Арменией. Я готов пойти на тяжелые решения ради мира», — заявил он.

Ранее Пашинян заявил, что в результате обострения на армяно-азербайджанской границе количество жертв армянской стороны составляет 105 человек.

Накануне Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в Нагорном Карабахе.

В Ереване настаивают, в ночь на 13 сентября был нанесен удар по их позициям близ населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука.

В то же время в Баку ответили, что армянские военные совершили диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России, призвав отправить в спорный регион союзные силы ОДКБ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.