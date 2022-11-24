Изоляция диктатора. Пашинян пытался стать подальше от Путина во время совместного фото на саммите ОДКБ — видео

24 ноября, 10:45
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Премьер Армении Пашинян отодвинулся от диктатора Путина во время совместного фото (Фото:Скриншот видео Быть Или/Telegram)

Премьер Армении Пашинян отодвинулся от диктатора Путина во время совместного фото (Фото:Скриншот видео Быть Или/Telegram)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время совместного фото на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване пытался как можно дальше отодвинуться от российского диктатора Владимира Путина.

Этот момент попал на видео, его распространяют в соцсетях.

На видеокадрах заметно, что Пашинян стоит по правую руку от Путина и пытается отодвинуться. Он попросил президента Кыргызстана Садыра Жапарова отойти правее.

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который стоял по другую сторону от российского диктатора, также сохранил большую дистанцию. Остальные лидеры стоят близко друг к другу.

Похожий инцидент произошел на полях саммита во время совместного фото делегаций стран-участниц, где присутствовал глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров.

Во врем фотосессии его попросили стать ближе к одному из коллег, но он в свойственной ему манере нагрубил фотографу.

«Еще чего! Ваше дело фотографировать, а не указывать нам что-то там», — сказал он, так и не сменив своего местоположения.

https://twitter.com/SobolLubov/status/1595452628389040133

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и массовых военных преступлений РФ мировое сообщество все больше дистанцируется от кремлевского режима, обрекая Путина и его представителей на международную изоляцию.

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15−16 ноября в Индонезии прошел саммит G20. Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал встречу лидеров, страну-агрессора РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. Он позорно сбежал в конце первого дня саммита.

Из-за присутствия представителей РФ на саммите впервые в истории отказались от совместного фото.

Российскую делегацию во главе с Лавровым также не пускают на встречу министров иностранных дел ОБСЕ и на саммит ОБСЕ в Польше из-за нападения на Украину.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Путин ОДКБ Никол Пашинян

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