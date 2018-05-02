Пашинян призвал своих сторонников прекратить забастовки в Армении

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Никол Пашинян

Никол Пашинян

Лидер протестного движения в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал прекратить общенациональные забастовки.

Об этом он заявил 2 мая на митинге на площади Республики в Ереване.

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По словам Пашиняна, все стороны поддержали его кандидатуру в качестве премьер-министра страны.

"Завтра, с вашего позволения, буду официально выдвинут на пост премьер-министра", - цитирует его заявление NEWS.am.

Напомним, что правящая Республиканская партия Армении отказалась выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра и согласилась поддержать претендента, которого выдвинет одна треть депутатов Национального собрания.

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Политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.

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