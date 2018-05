Пашинян призвал своих сторонников прекратить забастовки в Армении

Лидер протестного движения в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал прекратить общенациональные забастовки.

Об этом он заявил 2 мая на митинге на площади Республики в Ереване.

По словам Пашиняна, все стороны поддержали его кандидатуру в качестве премьер-министра страны.

#BREAKING Armenia protest leader calls for end to strikes, says all parties support his PM bid