Разнообразие традиций. Как католики по всему миру отмечали Пасху — фоторепортаж 10 апреля, 01:29 9 апреля весь католический мир отмечал Пасху (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

В воскресенье, 9 апреля, католики во всем мире отмечали Пасху. Традиционно в этот день люди собирались на воскресную службу, а Папа Римский в Ватикане проводил праздничную мессу.



NV собрал фоторепортаж с пасхальных мероприятий со всего мира.

Верующие собрались на площади Святого Петра в Ватикане, чтобы послушать пасхальное обращение Папы Римского.

Видео дня

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Римский Франциск прибыл на площадь Святого Петра в коляске. На этой неделе он был выписан из больницы.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Папа Римский Франциск провозглашает свое пасхальное послание Urbi et Orbi (Городу и миру) перед тысячами верующих, собравшихся на площади Святого Петра.

Фото: Vatican Media/Handout via REUTERS

Папа Римский Франциск общается с верующими на площади Святого Петра, когда на фоне развевается украинский флаг.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Британская королевская семья вместе с королем Чарльзом III прибывает на Пасхальную Утреню в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это первая для Виндзоров Пасха после смерти королевы Елизаветы II.

Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS

Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS

Вот так христиане западного обряда отмечали Пасху во Львове. Литургии прошли в римско-католических храмах города.

Фото: Иван Станиславский / Твой город

Фото: Иван Станиславский / Твой город

Фото: Иван Станиславский / Твой город

Фото: Иван Станиславский / Твой город

К празднику во Львове украсили на скорость и выложили самый большой в Украине трезубец из куличей — это новый рекорд Украины.

Фото: Юрий Холод

А в Южной Африке более 800 пар влюбленных пришли на массовую свадьбу, организованную в Пасхальное воскресенье Международной пятидесятнической церковью святости Иерусалима в Кгабалацане.

Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

В центре Каракаса провели традиционное для окончания Страстной недели сожжение Иуды. К чучелу прикрепили фото нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, экс-министра нефти, мэра Каракаса и министра обороны Венесуэлы.

Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан совершает Пасхальную службу в соборе Святого Патрика в Манхэттене.

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Испанские косталеросы, действующие как «покаянцы», несут статую Христа, традиционно известную как пасо, во время пасхальной процессии в испанском городе Ронда.

Фото: REUTERS/Jon Nazca

Фото: REUTERS/Jon Nazca

Фото: REUTERS/Jon Nazca

Фото: REUTERS/Jon Nazca

Туристы наблюдают, как косталерос принимают участие в пасхальной процессии в испанской Ронде.

Фото: REUTERS/Jon Nazca

Фото: REUTERS/Jon Nazca

Этническое сообщество лужицких сербов отмечает Пасху в традиционном стиле в немецком Шляйфе.



Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Мужчины этнического меньшинства лужицких сербов, одетые в черные фраки, едут верхом на украшенных конях во время пасхальной процессии всадников у немецкого Кроствице.



Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Христиане молятся в армянской церкви в Багдаде, Ирак.



Фото: REUTERS/Tiba Sadeq

Фото: REUTERS/Tiba Sadeq

Фото: REUTERS/Tiba Sadeq

Пасхальная месса в Большой Непорочной церкви в иракской Аль-Хамдании.

Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily

Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily

В Чикаго болельщики нарядились к Пасхе перед бейсбольным матчем между Чикаго Кабс и Техас Рейнджерс на Ригли-Филд.

Фото: David Banks-USA TODAY Sports

Фото: David Banks-USA TODAY Sports

Фото: David Banks-USA TODAY Sports

Христиане посещают Пасхальную мессу в католическом соборе Святого Духа в Стамбуле.

Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Верующие посещают пасхальную мессу в армяно-католической церкви Surp Giragos в турецком Диярбакыре.



Фото: REUTERS/Sertac Kayar

Фото: REUTERS/Sertac Kayar

Ирландцы чествуют годовщину Пасхального восстания 1916 года в Белфасте, Северная Ирландия.

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В то же время христиане православного обряда в этот день отмечали Вербное воскресенье, отмечающее начало Страстной недели.

Вот так Вербное воскресенье отмечали верующие в Киеве.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Предстоятель ПЦУ Митрополит Эпифаний совершает службу в Вербное воскресенье в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Киево-Печерской Лавры.

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Вербное воскресенье в Патриаршем соборе УГЦК в Киеве.

Фото: УГКЦ / Александр Савранский

Фото: УГКЦ / Александр Савранский

Фото: УГКЦ / Александр Савранский

Фото: УГКЦ / Александр Савранский

Фото: УГКЦ / Александр Савранский

Пасха месса в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Греческие православные священники, возглавляющие процессию в храме Гроба Господня.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Паломницы из Эфиопии во время Вербного воскресенья на крыше Храма Гроба Господня в Старом городе Иерусалима.



Фото: REUTERS/Ammar Awad

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Православные христиане из этнической группы коптов во время мессы в Вербное воскресенье в монастыре Самаан-эль-Хараз, в районе горы Мокаттам в Каире, Египет.

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany