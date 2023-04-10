Разнообразие традиций. Как католики по всему миру отмечали Пасху — фоторепортаж

10 апреля, 01:29
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9 апреля весь католический мир отмечал Пасху (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

9 апреля весь католический мир отмечал Пасху (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

В воскресенье, 9 апреля, католики во всем мире отмечали Пасху. Традиционно в этот день люди собирались на воскресную службу, а Папа Римский в Ватикане проводил праздничную мессу.

NV собрал фоторепортаж с пасхальных мероприятий со всего мира.

Верующие собрались на площади Святого Петра в Ватикане, чтобы послушать пасхальное обращение Папы Римского.

Видео дня

REUTERS/Remo Casilli
Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Римский Франциск прибыл на площадь Святого Петра в коляске. На этой неделе он был выписан из больницы.

REUTERS/Yara Nardi
Фото: REUTERS/Yara Nardi

Папа Римский Франциск провозглашает свое пасхальное послание Urbi et Orbi (Городу и миру) перед тысячами верующих, собравшихся на площади Святого Петра.

Vatican Media/Handout via REUTERS
Фото: Vatican Media/Handout via REUTERS

Папа Римский Франциск общается с верующими на площади Святого Петра, когда на фоне развевается украинский флаг.

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REUTERS/Yara Nardi
Фото: REUTERS/Yara Nardi

Британская королевская семья вместе с королем Чарльзом III прибывает на Пасхальную Утреню в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это первая для Виндзоров Пасха после смерти королевы Елизаветы II.

Yui Mok/Pool via REUTERS
Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS
Yui Mok/Pool via REUTERS
Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS

Вот так христиане западного обряда отмечали Пасху во Львове. Литургии прошли в римско-католических храмах города.

Иван Станиславский / Твой город
Фото: Иван Станиславский / Твой город
Иван Станиславский / Твой город
Фото: Иван Станиславский / Твой город
Иван Станиславский / Твой город
Фото: Иван Станиславский / Твой город
Иван Станиславский / Твой город
Фото: Иван Станиславский / Твой город

К празднику во Львове украсили на скорость и выложили самый большой в Украине трезубец из куличей — это новый рекорд Украины.

Юрий Холод
Фото: Юрий Холод

А в Южной Африке более 800 пар влюбленных пришли на массовую свадьбу, организованную в Пасхальное воскресенье Международной пятидесятнической церковью святости Иерусалима в Кгабалацане.

REUTERS/Siphiwe Sibeko
Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
REUTERS/Siphiwe Sibeko
Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
REUTERS/Siphiwe Sibeko
Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
REUTERS/Siphiwe Sibeko
Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
REUTERS/Siphiwe Sibeko
Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

В центре Каракаса провели традиционное для окончания Страстной недели сожжение Иуды. К чучелу прикрепили фото нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, экс-министра нефти, мэра Каракаса и министра обороны Венесуэлы.

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REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан совершает Пасхальную службу в соборе Святого Патрика в Манхэттене.

REUTERS/Eduardo Munoz
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
REUTERS/Eduardo Munoz
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
REUTERS/Eduardo Munoz
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Испанские косталеросы, действующие как «покаянцы», несут статую Христа, традиционно известную как пасо, во время пасхальной процессии в испанском городе Ронда.

REUTERS/Jon Nazca
Фото: REUTERS/Jon Nazca
REUTERS/Jon Nazca
Фото: REUTERS/Jon Nazca
REUTERS/Jon Nazca
Фото: REUTERS/Jon Nazca
REUTERS/Jon Nazca
Фото: REUTERS/Jon Nazca

Туристы наблюдают, как косталерос принимают участие в пасхальной процессии в испанской Ронде.

REUTERS/Jon Nazca
Фото: REUTERS/Jon Nazca
REUTERS/Jon Nazca
Фото: REUTERS/Jon Nazca

Этническое сообщество лужицких сербов отмечает Пасху в традиционном стиле в немецком Шляйфе.

REUTERS/Matthias Rietschel
Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Мужчины этнического меньшинства лужицких сербов, одетые в черные фраки, едут верхом на украшенных конях во время пасхальной процессии всадников у немецкого Кроствице.

REUTERS/Matthias Rietschel
Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Христиане молятся в армянской церкви в Багдаде, Ирак.

REUTERS/Tiba Sadeq
Фото: REUTERS/Tiba Sadeq
REUTERS/Tiba Sadeq
Фото: REUTERS/Tiba Sadeq
REUTERS/Tiba Sadeq
Фото: REUTERS/Tiba Sadeq

Пасхальная месса в Большой Непорочной церкви в иракской Аль-Хамдании.

REUTERS/Khalid Al-Mousily
Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily
REUTERS/Khalid Al-Mousily
Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily

В Чикаго болельщики нарядились к Пасхе перед бейсбольным матчем между Чикаго Кабс и Техас Рейнджерс на Ригли-Филд.

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David Banks-USA TODAY Sports
Фото: David Banks-USA TODAY Sports
David Banks-USA TODAY Sports
Фото: David Banks-USA TODAY Sports
David Banks-USA TODAY Sports
Фото: David Banks-USA TODAY Sports

Христиане посещают Пасхальную мессу в католическом соборе Святого Духа в Стамбуле.

REUTERS/Dilara Senkaya
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
REUTERS/Dilara Senkaya
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Верующие посещают пасхальную мессу в армяно-католической церкви Surp Giragos в турецком Диярбакыре.

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REUTERS/Sertac Kayar
Фото: REUTERS/Sertac Kayar
REUTERS/Sertac Kayar
Фото: REUTERS/Sertac Kayar
Ирландцы чествуют годовщину Пасхального восстания 1916 года в Белфасте, Северная Ирландия.
REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В то же время христиане православного обряда в этот день отмечали Вербное воскресенье, отмечающее начало Страстной недели.

Вот так Вербное воскресенье отмечали верующие в Киеве.

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Предстоятель ПЦУ Митрополит Эпифаний совершает службу в Вербное воскресенье в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Киево-Печерской Лавры.

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REUTERS/Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
REUTERS/Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Вербное воскресенье в Патриаршем соборе УГЦК в Киеве.

УГКЦ / Александр Савранский
Фото: УГКЦ / Александр Савранский
УГКЦ / Александр Савранский
Фото: УГКЦ / Александр Савранский
УГКЦ / Александр Савранский
Фото: УГКЦ / Александр Савранский
УГКЦ / Александр Савранский
Фото: УГКЦ / Александр Савранский
УГКЦ / Александр Савранский
Фото: УГКЦ / Александр Савранский

Пасха месса в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима.

REUTERS/Ammar Awad
Фото: REUTERS/Ammar Awad
REUTERS/Ammar Awad
Фото: REUTERS/Ammar Awad
REUTERS/Ammar Awad
Фото: REUTERS/Ammar Awad

Греческие православные священники, возглавляющие процессию в храме Гроба Господня.

REUTERS/Ammar Awad
Фото: REUTERS/Ammar Awad

Паломницы из Эфиопии во время Вербного воскресенья на крыше Храма Гроба Господня в Старом городе Иерусалима.

REUTERS/Ammar Awad
Фото: REUTERS/Ammar Awad
REUTERS/Ammar Awad
Фото: REUTERS/Ammar Awad

Православные христиане из этнической группы коптов во время мессы в Вербное воскресенье в монастыре Самаан-эль-Хараз, в районе горы Мокаттам в Каире, Египет.

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REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Редактор: София Лазарова

Теги:   Папа римский Католики Ватикан Пасха Католическая церковь Война России против Украины Папа Римский Франциск Пасха 2023

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