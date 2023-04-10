Разнообразие традиций. Как католики по всему миру отмечали Пасху — фоторепортаж
9 апреля весь католический мир отмечал Пасху (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)
В воскресенье, 9 апреля, католики во всем мире отмечали Пасху. Традиционно в этот день люди собирались на воскресную службу, а Папа Римский в Ватикане проводил праздничную мессу.
NV собрал фоторепортаж с пасхальных мероприятий со всего мира.
Верующие собрались на площади Святого Петра в Ватикане, чтобы послушать пасхальное обращение Папы Римского.
Папа Римский Франциск прибыл на площадь Святого Петра в коляске. На этой неделе он был выписан из больницы.
Папа Римский Франциск провозглашает свое пасхальное послание Urbi et Orbi (Городу и миру) перед тысячами верующих, собравшихся на площади Святого Петра.
Папа Римский Франциск общается с верующими на площади Святого Петра, когда на фоне развевается украинский флаг.
Британская королевская семья вместе с королем Чарльзом III прибывает на Пасхальную Утреню в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это первая для Виндзоров Пасха после смерти королевы Елизаветы II.
Вот так христиане западного обряда отмечали Пасху во Львове. Литургии прошли в римско-католических храмах города.
К празднику во Львове украсили на скорость и выложили самый большой в Украине трезубец из куличей — это новый рекорд Украины.
А в Южной Африке более 800 пар влюбленных пришли на массовую свадьбу, организованную в Пасхальное воскресенье Международной пятидесятнической церковью святости Иерусалима в Кгабалацане.
В центре Каракаса провели традиционное для окончания Страстной недели сожжение Иуды. К чучелу прикрепили фото нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, экс-министра нефти, мэра Каракаса и министра обороны Венесуэлы.
Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан совершает Пасхальную службу в соборе Святого Патрика в Манхэттене.
Испанские косталеросы, действующие как «покаянцы», несут статую Христа, традиционно известную как пасо, во время пасхальной процессии в испанском городе Ронда.
Туристы наблюдают, как косталерос принимают участие в пасхальной процессии в испанской Ронде.
Этническое сообщество лужицких сербов отмечает Пасху в традиционном стиле в немецком Шляйфе.
Мужчины этнического меньшинства лужицких сербов, одетые в черные фраки, едут верхом на украшенных конях во время пасхальной процессии всадников у немецкого Кроствице.
Христиане молятся в армянской церкви в Багдаде, Ирак.
Пасхальная месса в Большой Непорочной церкви в иракской Аль-Хамдании.
В Чикаго болельщики нарядились к Пасхе перед бейсбольным матчем между Чикаго Кабс и Техас Рейнджерс на Ригли-Филд.
Христиане посещают Пасхальную мессу в католическом соборе Святого Духа в Стамбуле.
Верующие посещают пасхальную мессу в армяно-католической церкви Surp Giragos в турецком Диярбакыре.
В то же время христиане православного обряда в этот день отмечали Вербное воскресенье, отмечающее начало Страстной недели.
Вот так Вербное воскресенье отмечали верующие в Киеве.
Предстоятель ПЦУ Митрополит Эпифаний совершает службу в Вербное воскресенье в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Киево-Печерской Лавры.
Вербное воскресенье в Патриаршем соборе УГЦК в Киеве.
Пасха месса в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима.
Греческие православные священники, возглавляющие процессию в храме Гроба Господня.
Паломницы из Эфиопии во время Вербного воскресенья на крыше Храма Гроба Господня в Старом городе Иерусалима.
Православные христиане из этнической группы коптов во время мессы в Вербное воскресенье в монастыре Самаан-эль-Хараз, в районе горы Мокаттам в Каире, Египет.