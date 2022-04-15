С комментарием на украинском языке. Где и когда слушать праздничные Пасхальные службы из Ватикана 15 апреля, 04:09 Цей матеріал також доступний українською Базилика Святого Петра в Ватикане (Фото:Ágatha Depiné/unsplash)

Украинцы, ставшие вынужденными беженцами во многих странах Европы, смогут прослушать некоторые богослужения Папы Римского с переводом на украинский язык.

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Некоторые богослужения, которые Папа Франциск возглавит по случаю пасхальных праздников, будут транслироваться на разных каналах ватиканских медиа с комментарием на украинском языке, чтобы мигранты из Украины могли приобщиться к их прослушиванию.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте Vatican News.

15 апреля ( Великая Пятница) - Крестная дорога из римского Колизея в 22:15 по киевскому времени: в радиоэфире на короткой волне 41-го метра частотой 7335 кГц или по ссылке.



Великая Пятница) - Крестная дорога из римского Колизея в 22:15 по киевскому времени: в радиоэфире на короткой волне 41-го метра частотой 7335 кГц или по ссылке. 16 апреля ( Великая Суббота) — Святая Месса по базилике Святого Петра в Ватикане в 20:30 по киевскому времени: в радиоэфире на короткой волне 31-го метра частотой 9705 кГц или по ссылке.

Великая Суббота) — Святая Месса по базилике Святого Петра в Ватикане в 20:30 по киевскому времени: в радиоэфире на короткой волне 31-го метра частотой 9705 кГц или по ссылке. 17 апреля ( Пасхальное воскресенье) — Пасхальное послание и благословение Urbi et Orbi из центральной лоджии базилики Святого Петра в Ватикане в 13:00 по киевскому времени: в радиоэфире на короткой волне 19 метров частотой 15605 кГц или по ссылке.



Их можно будет прослушать через веб-радио на портале Vatican News.

Напомним, ранее мы рассказали о пасхальных выходных днях в странах, в которые выехали украинские беженцы.

Также НВ рассказывал о европейских традициях и готовящихся на Пасху в Германии, Польше, Чехии и Румынии, а также публиковали три рецепта традиционной пасхальной выпечки из Польши, Германии и Чехии.

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