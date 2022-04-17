Пасхальная месса. Папа Франциск осудил «жестокость войны» и сказал на украинском «Христос Воскрес»
Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Папа римский Франциск во время пасхальной мессы осудил «жестокость войны в Украине» и произнес на украинском «Христос Воскрес». Об этом сообщает Reuters.
Война России против Украины — главные события 17 апреля
Понтифик выступил на мессе, хотя из-за проблем с ногами вынужден был сидеть в большом белом кресле в базилике Святого Петра.
«Все мы молимся о вас и вместе с вами. Мы молимся, потому что есть много страданий. Мы можем только дать вам нашу компанию, наши молитвы и сказать: „Мужайтесь, мы с вами“», — сказал папа Франциск.
Также на мессе присутствовали мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров, народные депутаты Мария Мезенцева и Рустем Умеров. Как пишет The Guardian, осуждая жестокость войны, папа не упоминал о вторжении России, но призвал к пасхальному перемирию.
15 апреля возле римского Колизея прошел традиционный Крестный путь во главе с папой Франциском. В ходе церемонии уроженки Украины и России Ирина и Альбина совместно пронесли процессионный крест, хотя УГКЦ эту идею раскритиковала.
Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) назвал эту идею «несвоевременной, двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии России против Украины».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.