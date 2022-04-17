Пасхальная месса. Папа Франциск осудил «жестокость войны» и сказал на украинском «Христос Воскрес» 17 апреля, 11:29 Цей матеріал також доступний українською Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Папа римский Франциск во время пасхальной мессы осудил «жестокость войны в Украине» и произнес на украинском «Христос Воскрес». Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Понтифик выступил на мессе, хотя из-за проблем с ногами вынужден был сидеть в большом белом кресле в базилике Святого Петра.

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«Все мы молимся о вас и вместе с вами. Мы молимся, потому что есть много страданий. Мы можем только дать вам нашу компанию, наши молитвы и сказать: „Мужайтесь, мы с вами“», — сказал папа Франциск.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Также на мессе присутствовали мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров, народные депутаты Мария Мезенцева и Рустем Умеров. Как пишет The Guardian, осуждая жестокость войны, папа не упоминал о вторжении России, но призвал к пасхальному перемирию.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

15 апреля возле римского Колизея прошел традиционный Крестный путь во главе с папой Франциском. В ходе церемонии уроженки Украины и России Ирина и Альбина совместно пронесли процессионный крест, хотя УГКЦ эту идею раскритиковала.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) назвал эту идею «несвоевременной, двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии России против Украины».



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