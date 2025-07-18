«Была проведена очень тщательная работа». WP рассказала, как партнеры Украины помогли Зеленскому восстановить отношения с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете во время ссоры 28 февраля 2025 года (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Политики и стратеги из США и нескольких европейских стран приложили скоординированные усилия, чтобы восстановить отношения президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом , и начали работу по их налаживанию еще до того, как украинский лидер покинул Вашингтон после ссоры в Овальном кабинете, говорится в материале The Washington Post .

Отмечается, что европейские лидеры помогли подготовить текст извинений перед Трампом и «провели мозговой штурм» предложения о прекращении огня, приемлемого для украинцев, которое Россия в конце концов отклонила.

Кроме того, европейские лидеры, которые общаются с Трампом по телефону использовали моменты общения с ним, чтобы подчеркнуть, что российский диктатор Владимир Путин угрожает интересам США.

По данным газеты, особенно помог президент Франции Эммануэль Макрон, который, по словам двух европейских дипломатов, говоривших с изданием на условиях анонимности, использовал свои давние отношения с Трампом, чтобы донести идею о том, что поддержка Украины поможет Белому дому одержать победу.

По словам дипломатов, оба лидера разговаривают почти через день, звоня друг другу напрямую для импровизированных разговоров о вызовах текущего момента.

Британский премьер-министр Кир Стармер также сосредоточился на построении теплых отношений, а канцлер Германии Фридрих Мерц помог в последние недели после того, как установил хорошие отношения с Трампом после их первой встречи в Овальном кабинете в начале июня.

Президент Финляндии Александр Стубб, который, по данным издания, «прекрасно играет в гольф», и генсек НАТО Марк Рютте также помогли в этих усилиях.

Отмечается, что по настоянию Макрона и Стармера, Зеленский и Трамп пообщались приватно в Ватикане в апреле во время похорон Папы Франциска. По словам дипломатов, этот разговор помог перезагрузить отношения.

Кроме того, они снова встретились в конце июня на саммите НАТО в Нидерландах, куда Зеленский привез список пожеланий по вооружениям вместе с предложением, чтобы США продолжили поставки оружия при условии, что Европа поможет заплатить за него.

По словам собеседников газеты, встреча в НАТО сделала значительный шаг в направлении налаживания отношений.

Один чиновник назвал встречу в Гааге «инструментальной». Другой отметил, что Зеленский прибыл в пиджаке и рубашке, похожих на костюм, после того, как его упрекнули, что он появился в Белом доме в «военной одежде».

В своих разговорах с Трампом европейские лидеры пытались изменить сценарий и утверждали, что Путин препятствует амбициям президента закончить войну.

Кроме того, в прошлом месяце чиновники НАТО приложили совместные усилия, чтобы обеспечить Трампу дипломатическую победу, пообещав гигантское увеличение европейских военных расходов и посвятив саммит НАТО его «внимательности и желанию заявить об успехах».

Один европейский дипломат в комментарии WP подтвердил, что Зеленскому четко дали понять, что саммит НАТО будет сосредоточен на оборонных расходах и создании «шоу Трампа» и может быть менее сфокусирован на Украине, чем в прошлые годы.

По его словам, создание встречи, которая понравилась бы Трампу, было бы «выгодным для Киева», даже если в декларации лидеров НАТО было бы меньше новых обещаний для Украины. Таким образом, ставка оправдалась — и Трамп, и Зеленский покинули встречу в Гааге с ощущением, что она была «очень дружественной».

Еще один собеседник издания заявил, что телефонный разговор Трампа и Зеленского 4 июля «был настолько позитивным с точки зрения Украины», что удивил чиновников из команды Зеленского.

«Дух был приподнят, но праздновать еще рано… Мы должны ждать действий», — заявил один из них.

Отмечается, что этот звонок «ознаменовал значительный поворот», что привело к решению Трампа предложить Европе приобрести от имени Украины вооружение на сумму около 10 миллиардов долларов.

«Многие союзники Украины контактировали с Зеленским по этому поводу, а также между собой… Они говорят о том, как вы разговариваете с Трампом», — сказал европейский чиновник.

По словам одного из чиновников, усилия Зеленского и партнеров Украины «наращивались до этого момента».

«Это могло бы изменить траекторию. … Была проведена очень тщательная работа, чтобы помочь с этими отношениями», — сказал он.

Один из украинских чиновников также подчеркнул, что новое американское оружие, которое пообещал Трамп, может достичь Украины гораздо быстрее, чем это предусмотрено.

«Если это будет концентрированная поддержка в течение 50 дней, это было бы замечательно», — заявил он.

Впрочем, как утверждает один из собеседников WP, Трамп так часто «делал зигзаги» в своей риторике, что некоторые чиновники неохотно называли это изменением взглядов.

«Кажется, он осознает, что не может доверять Путину… Так что все положительно, пока все не изменится снова», — сказал он.

28 февраля во время заявлений для прессы Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома возникла перепалка в прямом эфире. Президент США говорил Зеленскому, что тот «должен быть благодарен», и обвинил его в том, что Украина «играет с Третьей мировой войной», не давая украинскому президенту полноценно ответить. В какой-то момент Трамп заявил Зеленскому, что «либо вы заключаете сделку, либо мы уходим». Вице-президент Джей Ди Вэнс защищал Трампа и сказал, что Зеленский «должен быть благодарен президенту США», который «пытается предотвратить разрушение его страны».

После этого украинская делегация досрочно покинула Белый дом, Украина и США не подписали рамочное соглашение о полезных ископаемых.

Издание Bloomberg писало, что США временно остановили поставки всего военного оборудования, которое еще не находится на территории Украины, включая оружие в транзитных зонах. Однако затем помощь была возобновлена.