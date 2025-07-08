Об этом во вторник, 8 июля, рассказали в партизанском движении Атеш со ссылкой на своего агента.

Сообщается, что агент движения обнаружил присутствие чернокожих военнослужащих во время разведки войсковой части № 26934.

Реклама

Фото: Атеш / Telegram

По словам партизан, эти военнослужащие проходят подготовку в подразделениях противовоздушной обороны.

«Судя по всему, командование привлекает наемников или мобилизует иностранцев для компенсации масштабных кадровых потерь. Обычные российские расчеты отправлены на передовую, а их место в тылу теперь занимают те, кого раньше не было и близко в таких частях», — сообщили в Атеш.

Это, добавили в партизанском движении, подтверждает, что в российской армии усугубляется кадровый кризис.

23 апреля издание Важные истории со ссылкой на данные утечки единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) сообщило, что в составе армии России воюют против Сил обороны Украины наемники минимум из 48 стран.

По информации издания, лишь в Москве с апреля 2023 года по май 2024 года в армию могли набрать более 1,5 тысячи иностранцев. Все они в качестве адреса проживания указали адрес единого пункта отбора на контрактную службу в армии РФ — улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Журналисты установили страну происхождения более 1,3 тысяч иностранцев, прошедших через московский пункт отбора за указанное время. Первое место по количеству добровольцев, отправившихся в Россию, заняли страны Южной и Восточной Азии — 771 человек. На втором и третьем местах — страны бывшего СССР (523 человека) и Африка (72 наемника — 26 из Ганы, 10 из Камеруна и 8 из Сенегала)

В мае сообщалось, что бойцы Сил обороны Украины взяли в плен граждан африканской страны Того, которые воевали на стороне России, в том числе и юнош, которых оккупанты заманили обманом в свои ряды.

29 июня стало известно, что на Северском направлении украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна — Метугену Уну-на Жана Пафе и Анатоля Франка.