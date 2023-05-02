«В Кремле — явно не готовы». В России началось партизанское движение — Денисенко 2 мая, 12:13 NV Премиум На улицах Москвы появились загадочные листовки (Фото:Telegram)

Фото главы ГУР МО Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка на улицах Москвы вместе с рядом других факторов свидетельствуют о существовании партизанского движения в России.

Об этом в эфире Radio NV рассказал руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко.

«Все эти вещи плюс поезд, который ушел под откос в Брянской области, взорванные верфи в Ленинградской области, дроны, которые взлетают не с территории Украины, а с территории РФ, как они сами уже говорят. Давайте не забывать, что все задержанные до сих пор люди, делавшие подобные вещи, это все граждане РФ. Поэтому можем говорить, что де-факто в России началось партизанское движение. РФ к нему была явно не готова», — отмечает Денисенко.

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В Кремле, по его мнению, считали, что «гайки уже закручены настолько, что никто ничего не сделает». Поэтому, убежден Денисенко, ответ страны-агрессора на это — бессмысленный:

«Бюджетники будут стоять и смотреть в небо, высматривать беспилотники. Честно говоря, чем больше будет подобного маразма, тем быстрее будет падение этого режима».

Еще летом прошлого года началось активное обсуждение партизанского движения в России.

В августе ответственность за убийство дочери путинского пропагандиста и идеолога Александра Дугина Дарьи взяла на себя так называемая Национальная республиканская армия, о которой до этого ничего не было известно.

Тогда же заявили, что появился общий политический центр подразделения ВСУ Легион Свобода России и российской партизанской организации Национальная республиканская армия. Его главой стал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Также российская партизанская группировка Черный мост взяла на себя ответственность за пожар в здании пограничной службы ФСБ РФ в Ростове-на-Дону.

А еще к партизанскому движению можно отнести левых радикалов, которые называют себя Боевой организацией анархо-коммунистов (БОАК). Они якобы пытаются бороться с войной, устраивая поджоги военкоматов, башен связи, подрывы мостов и разбирая рельсы важных для Минобороны РФ железных дорог.

В апреле 2023 года Пономарев об убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского сказал, что «это была партизанская группа, существующая внутри Российской Федерации» и «часть гражданского общества».