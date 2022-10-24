Что происходит в российской партии войны — объясняет Преображенский 24 октября, 14:58 Российский диктатор Владимир Путин в окружении российских военных в центре для подготовки мобилизированных в Рязанской области РФ (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ рассказал, что происходит в российской партии войны.

Преображенский в интервью НВ согласился с тем, что в российской политике действительно осталась только условная партия войны, которая «отличается только оттенками».

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«Например, условный Собянин не против повоевать, но, наверное, готов и договариваться, потому что ресурса на войну не очень много. Есть партия пропагандистов, они в этом случае выступают как ястребы войны и как те, кому нечего терять. Потому что вся их работа связана с войной. Чем хуже стране, тем лучше живет пропагандист, тем выше его влияние. Они свою влиятельность наращивают, им даже позволяют слегка выходить из-под контроля. Эту их ограниченную неконтролируемость поддерживают такие радикалы, как, например, первый замглавы Администрации президента Алексей Громов», — объяснил политолог.

Еще одной частью партии войны он назвал российский военно-промышленный комплекс, который «вначале сидел тихо, потому что боялся, что ему припомнят разваленную, с технической точки зрения армию, но когда почти все минусы удалось списать на вице-премьера Борисова, то производители оружия тоже оказались теми, кому выгодно, чтобы война затягивалась на максимально долгий срок».

«Им поражение не нужно, отступления не нужны, они против радикальных ситуаций, но их цель — как можно больше клепать оружия», — описал Преображенский позицию представителей российского ВПК.

В августе американский Институт изучения войны сообщил, Кремль пытается перезапустить промышленность для поддержки продолжительной войны в Украине.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские пропагандисты должны понести такое же наказание как военные преступники и террористы в Кремле.