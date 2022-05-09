Партия Шольца потерпела сокрушительное поражение на выборах в одной из федеральных земель Германии

9 мая, 12:17
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Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Britta Pedersen/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Britta Pedersen/Pool via REUTERS)

В Германии на местных выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца потерпела сокрушительное поражение.

Как сообщает DW, первое место на выборах занял правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС) с результатом 43,4%.

СДПГ занимает третье место с 16% голосов, оказавшись позади партии «зеленых», за которую проголосовали 18,3% избирателей. На четвертом месте — Свободная демократическая партия (СвДП), набирающая 6,4% голосов.

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По сравнению с предыдущими выборами в Шлезвиг-Гольштейне 2017 года, ХДС и «зеленые» существенно улучшили свои позиции, тогда как социал-демократы, по-видимому, утратили поддержку многих избирателей. Пять лет назад христианские демократы получили 32% голосов, СДПГ — 27,3%, а «зеленые» — 12,9%.

https://www.youtube.com/embed/lFQ-fBnUxg4

Если предварительные официальные результаты подтвердятся, ХДС сможет сформировать новое правительство этой федеральной земли только с еще одной партией. Даниэль Гюнтер, вероятно, останется на второй срок в качестве премьер-министра Шлезвиг-Гольштейна.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Германия СДПГ Олаф Шольц

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