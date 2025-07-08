Илон Маск получил предложения о сотрудничестве в плане политики от двух американских партий и политконсультантов (Фото: REUTERS/Vincent Alban/File Photo)

Илон Маск, недавно объявивший о планах создать свою политическую партию, получил предложения о помощи от партии Вперед во главе с Эндрю Янгом, Либертарианской партии и нескольких политических консультантов.

Об этом Янг сообщил в опубликованном 8 июля интервью изданию Axios.

«Я нахожусь в контакте с Илоном и его командой, и я сказал им: „Слушайте, любой, кто хочет бросить вызов дуополии (двухпартийной американской системе — ред.), найдет друга в моем лице“», — заявил глава партии Вперед.

Реклама

«Создать третью партию в американской политической системе нелегко. Для этого нужна организация, способная собрать подписи тысяч избирателей в штате, чтобы просто попасть в избирательный бюллетень. Маск, который в прошлом году вложил более $200 млн в поддержку Трампа и республиканцев, имеет для этого достаточно средств», — пишет Axios.

Янг заявил, что может помочь Маску в подборе кандидатов в округах Палаты представителей — чтобы бросить вызов действующим конгрессменам на промежуточных выборах в 2026-м

Как отмечает Axios, партия Янга Вперед, основанная в 2021 году после его неудачной попытки участвовать в праймериз Демократической партии, сейчас имеет в своем составе 46 избранных должностных лиц.

«Сейчас они находятся в режиме обучения», — сказал Янг о Маске и его политической команде.

В свою очередь, Либертарианская партия, активно лоббирует Маска в его собственной соцсети X — призывая его присоединиться к либертарианцам из-за «общих интересов в области финансовой ответственности» и «озабоченности дефицитом бюджета США».

Как отмечает Axios, Либертарианская партия имеет самый широкий доступ к избирательным бюллетеням среди небольших американских партий и регулярно выдвигает кандидатов на должности на всех уровнях правительства США.

«Возможно, есть основания для коалиции между либертарианцами и Американской партией, чтобы выдвинуть выступающих за свободу сторонников малого правительства и фискально-консервативных кандидатов против республиканцев, которые доказали, что им нельзя доверять», — сказал глава партии Стивен Нехайла.

При этом как рассказал изданию Рон Нильсон — бывший руководитель либертарианской президентской кампании Гэри Джонсона в 2016 году, Маск «может сделать усилия третьей партии сразу же жизнеспособными, и это изменит ситуацию». Кроме того, политтехнолог заявил, что рассматривает возможность работы на партию Маска.

Как рассказал Axios представитель группы No Labels — организации, которая рассматривала возможность выдвижения независимого кандидата в президенты в 2024 году), в ней также заинтересованы планами Маска по созданию новой партии.

Как сообщил в комментарии изданию эксперт по доступу к избирательным бюллетеням и руководитель проекта Ballot Access News Ричард Вингер, в некоторых штатах новой партии Маска будет гораздо сложнее попасть в избирательный бюллетень на выборах в Конгресс, чем на президентских выборах.

Читайте также: Акции Tesla дешевеют на фоне плана Маска по созданию собственной партии в США

1 июля газета The New York Times сообщила, что Илон Маск пообещал создать новую политическую партию, если законопроект Республиканской партии и президента Дональда Трампа по налогам и расходам будет принят.

Бизнесмен предположил, что если законопроект о внутренней политике примут, он быстро сформирует новую «Американскую партию» и поддержит претендентов на праймериз против почти каждого республиканца в Конгрессе.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, Американская партия будет сформирована на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива системе демократов и республиканцев, чтобы люди действительно имели голос», — написал он в понедельник, 30 июня, в соцсети Х.

Также Маск обязался принять конкретные меры, заявив, что поддержит представителя Томаса Масси из Кентукки, одного из самых выдающихся противников законопроекта Трампа.

5 июля Маск заявил о создании собственной политической партии под названием Американская партия (America Party).

6 июля глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что советы директоров компаний Маска Tesla и Space X предпочли бы, чтобы он держался вне политики.

«Я думаю, что этим советам директоров не понравилось это объявление вчера (5 июля — ред.), и они будут поощрять его сосредоточиться на своей бизнес-деятельности, а не на политической», — сказал Бессент.

В ночь на 7 июля президент Трамп раскритиковал инициативу Маска по созданию новой политической партии, заявив, что такая идея является «бессмысленной» и только запутает избирателей в США.