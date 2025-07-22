По данным СМИ, в SpaceX называют «фактором риска» для инвесторов возможное возвращение Илона Маска в американскую политику. (Фото: Chip Somodevilla/Pool via REUTERS/File Photo)

Инвесторов, которые планируют вложить деньги в SpaceX , ее представители предупреждают, что владелец компании космических перевозок, миллиардер Илон Маск, может вернуться в американскую политику.

Об этом 22 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы SpaceX и людей, знакомых с ними.

По их данным в компании добавили формулировку, описывающую такой «фактор риска», как возвращение Маска в американскую политику, в документы, отправленные инвесторам с предложением о покупке акций.

Реклама

Причем источники Bloomberg заявили, что, по всей видимости, такая формулировка впервые появилась в таких предложениях о приобретении акций.

Как ранее сообщало Bloomberg, SpaceX планирует продажу акций инсайдерам. На данный момент космическая компания оценивается примерно в $400 млрд.

Сам Маск 20 июля написал в своей соцсети X, что «вернулся к работе семь дней в неделю и спит в офисе».

1 июля газета The New York Times сообщила, что Илон Маск пообещал создать новую политическую партию, если законопроект Республиканской партии и президента Дональда Трампа по налогам и расходам будет принят.

Также Маск обязался принять конкретные меры, заявив, что поддержит представителя Томаса Масси из Кентукки, одного из самых выдающихся противников законопроекта Трампа.

3 июля обе палаты Конгресса одобрили так называемый «большой и красивый» законопроект («One Big Beautiful Bill Act»), а 4 июля президент Трамп его подписал.

5 июля Маск заявил о создании собственной политической партии под названием Американская партия (America Party).

6 июля глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что советы директоров компаний Маска Tesla и Space X предпочли бы, чтобы он держался вне политики.

«Я думаю, что этим советам директоров не понравилось это объявление вчера (5 июля — ред.), и они будут поощрять его сосредоточиться на своей бизнес-деятельности, а не на политической», — сказал Бессент.

В ночь на 7 июля президент Трамп раскритиковал инициативу Маска по созданию новой политической партии, заявив, что такая идея является «бессмысленной» и только запутает избирателей в США.