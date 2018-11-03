Партию чешского президента обвинили в связях с окружением Путина - расследование

Партию гражданских прав президента Чехии Милоша Земана спонсируют компании, связанные с ближайшим окружением президента РФ Владимира Путина, сообщается в расследовании чешской газеты Mladá fronta DNES.

По словам журналистов, часть фирм-спонсоров Земана связаны с швейцарским юристом Фабио Делько.

Он помогал крестному отцу дочери Путина виолончелисту Сергею Ролдугин управлять оффшорными компаниями стоимостью в сотни тысяч долларов, о наличии которых стало известно благодаря делу Panama Papers.

Кроме того, Делько также контролирует несколько компаний в Чехии, которые в последние годы выделяли средства на Партию гражданских прав и финансировали президентскую кампанию Милоша Земана.

В общем эти спонсоры предоставили 13 млн чешских крон (более 500 тысяч евро – НВ). Отмечается, что это больше половины всех спонсорских средств, которые получила партия.

Нынешний председатель партии Любомир Нечас отрицает связи спонсоров с близким к Путину адвокатом и заявляет, что "это все случайность".

Издание Mladá fronta DNES принадлежит действительному премьер-министру Чехии Андрею Бабишу, о конфликте которого с действующим президентом стало известно на этой неделе. Андрей Бабиш выступил против строительства нового ядерного блока на АЭС Дукованы, когда Земан выступает за такое строительство при участии российской компании Росатома.