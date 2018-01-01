Партийный суд над Мэй. Как пройдет вотум недоверия премьеру Британии и какими будут последствия Сегодня, 12:15 104 Цей матеріал також доступний українською Тереза Мэй

В среду, 12 декабря, консерваторы инициировали вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй, голосование состоится в Палате общин между 18:00 и 20:00 по Гринвичу (между 20:00 и 22:00 по киевскому времени). В чем суть процедуры принятия вотума недоверия премьеру Британии и каковы его политические последствия - в материале НВ.

Голосование стало возможным после того, как 48 парламентариев от Консервативной партии выразили в письменной форме недоверие действующему премьеру.

Причиной недоверия стало поддержанное Мэй соглашение с ЕС по Brexit, которое, по мнению части консерваторов, ущемляет права Британии и оставляет ее в зависимости от континента. Соглашение должен был утвердить парламент, но премьер решила перенести голосование на неопределенный срок из-за отсутствия поддержки среди парламентариев. В ЕС прямо заявили, что никакого пересмотра соглашения с Лондоном не будет, речь может идти только об урегулировании его отдельных положений.

Мэй уже заявила, что намерена до последнего бороться против попыток отправить ее в отставку.

Что происходит во время голосования в парламенте?

Как пишет Reuters, проголосовать имеют право все парламентарии от Консервативной партии (315 человек), для отставки Мэй достаточно простого большинства - 158 голосов. В случае позитивного голосования Мэй останется на своем посту и ее нельзя будет отстранить от власти в течение 12 месяцев. Голоса будут подсчитаны сразу же, и в среду вечером будут объявлены официальные результаты. Однако, даже в случае поддержки консерваторами премьера, у Мэй сужается поле для политического маневра и она понесет сильные репутационные потери из-за самого факта "рассмотрения ее дела на внутрипартийном суде".

Что произойдет в случае вотума недоверия премьеру?

В том случае, если парламентарии выразят Мэй вотум недоверия, она уйдет с поста главы Кабмина и лидера партии, ей будет запрещено участвовать в следующих выборах. Отставка премьера в результате вотума недоверия не предусматривает автоматического объявления внеочередных выборов в парламент.

Консерваторы в течение трех месяцев проведут ряд тайных голосований по оптимальной кандидатуре среди членов партии, которые заявят о своем желании занять кресло главы Кабмина. Голосование будет проводиться два раза в неделю (по вторникам и четвергам), пока не останется только два кандидата. Далее состоится почтовое голосование среди всех членов Консервативной партии, которое и определит нового премьера. Отметим, что в 2016 году после отставки премьера Дэвида Кэмерона, консерваторы также провели внутрипартийное голосвание, в результате которого Мэй стала главой Кабмина.

Важно отметить, что существует еще одна возможность сменить премьер-министра - назначить досрочные выборы, но для этого необходима поддержка 434 парламентариев.

Использовалась ли ранее процедура вотума недоверия премьеру?

В 1979 году Палата общин на фоне затяжного экономического кризиса де-факто отстранила от власти премьер-министра от Лейбористской партии Джеймса Каллагэна, назначив досрочные выборы, на которых победу одержала консерватор Маргарет Тетчер. Отметим, что вотум недоверия был вынесен Каллагэну всей Палатой общин, а не внутрипартийным комитетом. За недоверие действующему премьеру тогда проголовали 311 парламентариев, против – 310 депутатов.

Основные нюансы соглашения Мэй с ЕС по Brexit

Согласно плану Мэй, для окончательного выхода Британии из ЕС и достижения договоренности в сфере торговли вводится переходной период до 31 декабря 2020 года. До его завершения, между ЕС и Британией будет действовать старый таможенный режим и Лондон будет обязан соблюдать европейское регуляторное законодательство.

Таким образом, до начала 2021 года Великобритания остается в юридическом поле ЕС - общеевропейское законодательство будет превалировать над национальным.

Переходной период может быть по согласию сторон продлен Объединенным комитетом представителей ЕС и Британии после декабря 2020 года, но допустимые сроки его продления не уточняются.

Соглашение гарантирует права граждан стран ЕС на территории Британии в плане свободного перемещения и аналогичные права британцев, проживающих на материке. Режим свободного перемещения граждан Британии и стран ЕС будет действовать до конца переходного периода.

Откладывается решение вопроса границы с Ирландией, ЕС также согласился сократить сумму финансовых претензий к Лондону, своеобразный "счет за выход" из состава союза.

Теперь текст соглашения должен рассмотреть Евросоюз, который, скорее всего, его утвердит.