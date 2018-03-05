Партия сербского президента Вучича побеждает на выборах в Белграде

Сербская прогрессивная партия под руководством президента страны Александра Вучича, по предварительным данным, выигрывает муниципальные выборы в столице Сербии Белграде, прошедшие в воскресенье, 4 марта, передает DW.

Как отмечается, по предварительной информации победители набирают 45 % голосов, сторонники бывшего мэра сербской столицы Драгана Джиласа оказались на втором месте с 19 %.

Как отмечает издание, большинство оппозиционных партий уже признали поражение. В то же время Джилас заявил, что результаты голосования связаны с "недемократическими и нечестными" условиями проведения выборов - Вучич возглавлял список СПП, хотя конституция страны предписывает разделение должностей.

В ходе предвыборной борьбы оппозиция обвиняла Вучича в том, что он в нарушение закона использовал государственные средства для поддержки своей партии. Кроме того, оппозиционеры жаловались на недопуск их в СМИ, многие из которых находятся под контролем властей.