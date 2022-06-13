С отрывом в 0,1%. В первом туре парламентских выборов во Франции побеждает коалиция Макрона
Коалиция Эмманюэля Макрона «Вместе!» набрала 25,71% голосов (Фото:Ludovic Marin/REUTERS)
В первом туре парламентских выборов во Франции с минимальным перевесом в 0,1% побеждает коалиция действующего президента Эмманюэля Макрона «Вместе!».
Об этом свидетельствуют результаты голосования, обнародованные в понедельник, 13 июня.
Следом за «Вместе!» идет «Новый народный экологический и социальный союз» Жана-Люка Меланшона.
Третье место заняла партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая была основным конкурентом Макрона на прошедших недавно президентских выборах.
Результаты голосования после подсчета 100% голосов.
- «Вместе!» — 25,7%;
- «Новый народный экологический и социальный союз» — 25,6%;
- «Национальное объединение» — 18,9%.
При этом, по официальным данным, явка на выборы составила 39,4%, что является для Франции антирекордом за всю ее историю.
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