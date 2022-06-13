С отрывом в 0,1%. В первом туре парламентских выборов во Франции побеждает коалиция Макрона

13 июня, 09:31
Цей матеріал також доступний українською
Коалиция Эмманюэля Макрона «Вместе!» набрала 25,71% голосов (Фото:Ludovic Marin/REUTERS)

Коалиция Эмманюэля Макрона «Вместе!» набрала 25,71% голосов (Фото:Ludovic Marin/REUTERS)

В первом туре парламентских выборов во Франции с минимальным перевесом в 0,1% побеждает коалиция действующего президента Эмманюэля Макрона «Вместе!».

Об этом свидетельствуют результаты голосования, обнародованные в понедельник, 13 июня.

Читайте также:
Сосуществование будет трудным. Боррель прокомментировал слова Макрона о необходимости «не унижать Россию»

Следом за «Вместе!» идет «Новый народный экологический и социальный союз» Жана-Люка Меланшона.

Видео дня

Третье место заняла партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая была основным конкурентом Макрона на прошедших недавно президентских выборах.

Результаты голосования после подсчета 100% голосов.

  • «Вместе!» — 25,7%;
  • «Новый народный экологический и социальный союз» — 25,6%;
  • «Национальное объединение» — 18,9%.

При этом, по официальным данным, явка на выборы составила 39,4%, что является для Франции антирекордом за всю ее историю.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Франция Парламентские выборы Марин Ле Пен Эммануэль Макрон

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X