С отрывом в 0,1%. В первом туре парламентских выборов во Франции побеждает коалиция Макрона 13 июня, 09:31 Цей матеріал також доступний українською Коалиция Эмманюэля Макрона «Вместе!» набрала 25,71% голосов (Фото:Ludovic Marin/REUTERS)

В первом туре парламентских выборов во Франции с минимальным перевесом в 0,1% побеждает коалиция действующего президента Эмманюэля Макрона «Вместе!».

Об этом свидетельствуют результаты голосования, обнародованные в понедельник, 13 июня.

Следом за «Вместе!» идет «Новый народный экологический и социальный союз» Жана-Люка Меланшона.

Видео дня

Третье место заняла партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая была основным конкурентом Макрона на прошедших недавно президентских выборах.

Результаты голосования после подсчета 100% голосов.

«Вместе!» — 25,7%;

«Новый народный экологический и социальный союз» — 25,6%;

«Национальное объединение» — 18,9%.



При этом, по официальным данным, явка на выборы составила 39,4%, что является для Франции антирекордом за всю ее историю.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.