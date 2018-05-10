Парламентские выборы в Малайзии впервые за 60 лет выиграла оппозиция

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Лидер оппозиционного движения Альянс надежды 92-летний Махатхир Мохамад

Лидер оппозиционного движения Альянс надежды 92-летний Махатхир Мохамад

По результатам выборов в Малайзии большинство мест в парламенте впервые за 60 лет получит оппозиция, передает Reuters.

Как отмечается, оппозиционная коалиция Альянс надежды получит 112 из 222 кресел. А Национальный фронт, который до выборов занимал большинство в парламенте, получил 79 мест.

Также агентство отмечает, что лидер оппозиционного движения 92-летний Махатхир Мохамад, который был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 год, станет старейшим избранным политическим лидером в мире.

Как сообщается, Мохамад пообещал восстановить в Малайзии "верховенство закона".

Напомним, в Малайзии ввели уголовную ответственность за фейковые новости.

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